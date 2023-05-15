Луганск, 15 мая, 2023, 09:49 — ИА Регнум. В результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Луганску ракетой Storm Shadow никто не пострадал. Об этом 15 мая в эфире телеканала «Россия-24» заявил военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Strom Shadow

«Пострадавших, предварительно, слава Богу, нет. Погибших тоже», — сказал эксперт.

По словам Киселева, в городе всё работает в штатном режиме, паники нет.

Позднее врио главы ЛНР Леонид Пасечник подтвердил, что по информации министерства здравоохранения пострадавших при обстреле нет.

Как сообщало ИА REGNUM, удар, нанесённый украинскими военными по Луганску, пришёлся 15 мая на район бывшего авиационного училища штурманов (ВВАУШ). Место прилёта оцепили, работают экстренные и силовые службы. Позже в Сети появились кадры с места обстрела. По мнению военного эксперта Андрея Марочко, на юго-востоке Луганска, вероятнее всего, удар был нанесён ракетой Storm Shadow. При этом ранее советник командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ якобы не использовали крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по российской территории.

В этот же день экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что в районе автовокзала в Луганске утром 15 мая прогремело два взрыва.

Несколькими днями ранее в Луганске также прогремели несколько взрывов. 12 и 13 мая ВСУ нанесли удары по городу с применением крылатой ракеты Storm Shadow англо-французского производства, переданной украинской армии западными странами.