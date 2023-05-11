Власти Великобритании передали Украине первую партию дальнобойных боеприпасов, о поставках которых ранее неоднократно просил Киев. ВСУ получили ракеты Storm Shadow, предназначенные для пусков с воздушного носителя, передал телеканал CNN со ссылкой на свои источники. Позднее факт поставки ракет подтвердил и глава британского военного ведомства Бен Уоллес, о чем сообщило Би-Би-Си.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Поставка ракет приурочена к широко анонсированному наступлению украинской армии, отметил источник CNN. Он указал: «Великобритания ранее заявляла, что поставит Украине оружие большой дальности, теперь в состав поставок будет включено некоторое количество ракет Storm Shadow».

Rept0n1x Storm Shadow

Ранее Киев неоднократно обращался к партнёрам по НАТО с требованием о поставке дальнобойных боеприпасов, способных поражать тылы российских войск. Но Белый дом также неоднократно заявлял, что не планирует передавать Украине подобные вооружения, поскольку это могло бы привести к эскалации конфликта. По этой причине ВСУ, в частности, не получили тактические ракеты ATACMS, пуск которых осуществляется при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS.

Теперь Киев, казалось бы, может быть доволен. Пусть ВСУ не получили долгожданный ATACMS, но в конечном итоге союзники всё-таки решились на передачу дальнобойных боеприпасов. Вот и CNN сообщает, что ракеты Storm Shadow способны поражать цели на значительном удалении от линии фронта, например в Крыму.

army.mil Пуск ракеты ATACMS

Но расписывая достоинства британских ракет, журналисты упускают несколько важных деталей.

По данным CNN, поставленные Киеву ракеты обладают дальностью поражения до 250 км. Однако ракеты Storm Shadow, которые используются ВВС Великобритании и Франции, обладают дальностью поражения до 560 км.

Причина такой несостыковки, вероятнее всего, в том, что на Украину были поставлены ракеты, выполненные в экспортной модификации, предположил в комментарии ИА REGNUM военный эксперт Максим Тумбарцев.

«Существует экспортная модификация ракет Black Shaheen, созданная для поставок в Объединённые Арабские Эмираты. Согласно соглашению о режиме контроля за ракетными вооружениями (MTCR), который регулирует распространение ракетных технологий, дальность поражения экспортного варианта Storm Shadow и некоторые другие характеристики были намеренно снижены. Так что речь идёт об экспортном варианте», — пояснил эксперт.

Эксперт отметил, что

даже в таком случае поставленные ВСУ ракеты смогут достигать южных районов Крыма при пуске из района Херсона. Или достигать Крымского моста, если пуск осуществляется из Запорожской области.

В то же время в зоне поражения оказываются значительные территории на расстоянии 250 км от границы с Украиной, включая такие города, как Белгород, Брянск, Курск и Воронеж.

По информации CNN, власти Великобритании настаивают на том, чтобы поставляемые бомбы не применялись по территории России по состоянию на 22 февраля 2022 года.

Кроме того, ракеты Storm Shadow неоднократно применялись в ходе ряда военных конфликтов последних лет. Поскольку ракеты были разработаны при совместном сотрудничестве Великобритании и Франции (во французском варианте он имеет наименование Scalpel), главным их эксплуатантом остаются ВВС этих двух стран. Ракеты Storm Shadow применялись для нанесения ударов по территории Ирака и Сирии. Экспортная версия использовалась военно-воздушными силами ОАЭ в рамках военной операции Арабской коалиции в Йемене.

Проблемы с носителями

По оценке экспертов, ракеты отличаются высокой эффективностью, точностью и защищённостью от действия систем ПВО. Последнее достигается за счёт использования технологий уменьшения заметности, а также благодаря возможности маневрировать, огибая неровности рельефа на минимальной высоте над поверхностью земли. Но для того, чтобы ракеты использовались максимально эффективно, их пуск должен осуществляться с воздушного носителя. А вот с этим у ВСУ могут возникнуть проблемы.

«Похожая история уже была, когда на Украину поставили британские ракеты Bromstone, — напомнил Тумбарцев, — Адаптировать их к самолётам украинских ВВС не получилось, поэтому пришлось собирать наземные кустарные установки. В случае с Storm Shadow перед ВСУ стоит та же проблема».

Эксперт не исключает, что в ВСУ попытаются использовать наработки по созданию из Storm Shadow ракет морского базирования — и соорудить пусковые контейнеры и перемещать их на автомобильном шасси. «Может, попытаются привесить их к бомбардировщикам Су-24. Эффективность таких поделок, мягко говоря, под вопросом. Если дальность останется той же плюс-минус, то на точности это непременно скажется. Собственно, так же было и с Bromstone», — заметил Тумбарцев.

Глеб Кашкин ИА REGNUM Су-24

Поставка ракет Storm Shadow, возможно, стала своего рода прологом к передаче Украине военных самолётов. Не так давно правительство Нидерландов заявило о том, что в НАТО идёт работа над передачей Киеву истребителей — как сообщало Reuters, речь идет о F-16 американского производства.

Но даже в случае, если поставки истребителей состоятся, проблем ВСУ это не решит.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Требуются «Миражи»

«Американские истребители F-16 не адаптированы к применению этих ракет, потому что их производят в Европе. То есть для них подойдут французские истребители, англо-германский Panavia Tornado или ЕС-овский Eurofighter, — пояснил Тумбарцев. — Так что если и планируются поставки самолётов для ВСУ, то, с учётом того, какие ракеты они уже получают, скорее всего, они могут получить французские истребители Mirage 2000».

Ранее в прессе, напомним, появилась информация о том, что Франция намерена выкупить именно упомянутые истребители Mirage 2000 у ОАЭ, Индонезии и Греции, поскольку ВВС этих стран планируют списать их в обозримом будущем.

Cynthia Vernat Французский истребитель Mirage 2000

Парижская Figaro сообщала, что на территории Франции проходят подготовку украинские курсанты, которые осваивают «Миражи». В министерстве обороны Франции опровергли информацию о готовящихся поставках истребителей на Украину. Однако не исключено, что поставка может быть осуществлена через третьи страны.

В пользу этой версии говорит и тот факт, что на Украину направляются именно экспортные варианты ракет Storm Shadow, которые используются ВВС ОАЭ.

В любом случае до поставки истребителей ВСУ могут столкнуться с серьёзными трудностями при эксплуатации новых ракет, которые нельзя считать заменой комплексам ATACMS. Но не исключено, что действия Великобритании направлены на то, чтобы подтолкнуть Вашингтон к поставкам ракет.

Как отмечает CNN, именно Великобритания стала первой страной, которая решила передать ВСУ современные танки Challenger. Позднее к поставкам танков присоединились страны ЕС и США. Уже сейчас поставки ракет для Великобритании используются как элемент давления на Вашингтон.

«Сам по себе факт поставок ракет Storm Shadow ничего не меняет, потому что с ними есть масса проблем. Однако именно эти поставки усиливают лоббистское давление на Белый дом и на те же европейские страны, вынуждая их расширять номенклатуру поставок вооружений для ВСУ», — резюмирует Тумбарцев.