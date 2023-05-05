Американские специалисты монтируют на Украине датчики, «которые могут обнаружить‌‌ всплески радиации от ядерного оружия или «грязной бомбы». «Отчасти цель состоит в том, чтобы убедиться, что, если Россия использует радиоактивное оружие на территории Украины, атомная сигнатура (этого оружия) и вина Москвы могут быть проверены». Информация об этом появилась в издании The New York Times 28 апреля.

Сергей Корсун ИА REGNUM Подстава

Авторы публикации подчеркнули — на нынешнем этапе конфликта на Украине «эксперты беспокоятся о том, применит ли президент России Владимир Путин ядерное оружие в бою впервые после американских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году».

Менее чем неделю спустя после публикации о размещении атомных датчиков на Украине, 3 мая, неизвестные беспилотники совершили атаку на официальную резиденцию российского президента — Московский Кремль. Согласно заявлению правоохранительных органов, два дрона с интервалом в 15 минут атаковали здание Сенатского дворца, на крыше которого установлен государственный флаг России.

Официальные Киев и Вашингтон открестились от атак, назвав произошедшее «внутренними делами России». Но, как отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, характер провокации прямо указывает на то, что она была осуществлена украинскими спецслужбами, которые действуют в тесной связке с США.

«Зачастую даже цели определяет не Киев, а Вашингтон. Не каждый раз Киеву дают право в выборе средств. В Вашингтоне должны чётко понимать, что мы это знаем», — подчеркнул Песков.

«Что касается отношения Вашингтона, я обратил внимание на заявление [главы Госдепа] Тони Блинкена, который сказал, что США не будут диктовать Украине те методы, которыми она защищает свой суверенитет», — отметил глава МИД России Сергей Лавров.

Атака на Кремль сопровождалась многочисленными вбросами в социальных сетях. Один из них принадлежит бежавшему за границу иностранному агенту Владимиру Осечкину, который, ссылаясь на некий «источник в силовых структурах», утверждал: в ответ на атаку по Кремлю российские ВКС якобы готовятся применить по Украине ядерное оружие в качестве возмездия. Якобы ядерные боеприпасы уже были доставлены на аэродром базирования тактических бомбардировщиков.

При всей очевидной фейковости вброс был быстро подхвачен рядом западных СМИ и Telegram-каналов, которые связывают с западными спецслужбами. При этом, что характерно, на Западе не стали обсуждать возможную причастность США к инциденту, сосредоточившись на публикации «вбросов». Однако есть некоторые обстоятельства, которые позволяют заподозрить в организации атаки на Кремль западные спецслужбы, отмечает Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД.

«Некая связь между атакой на Кремль и публикациями на «ядерную» тему прослеживаются. Тем более что реакция американских СМИ, а также американских военных была очень спокойной. Они открестились от атаки, хотя по ряду показателей можно предположить, что без Вашингтона здесь не обошлось, — сказал Козюлин ИА REGNUM. — В частности, наведение беспилотников, скорее всего, осуществлялось при помощи военной GPS-навигации, которой Украина не располагает. А вот США вполне могли предоставить наведение для этой атаки».

Возникает резонный вопрос: зачем Вашингтону планировать нападение на Кремль, а затем раскручивать тему «ядерной угрозы». Источники NYTimes и других американских СМИ не уточняют, зачем именно понадобилось направлять на Украину столь специализированную военную помощь, особенно сейчас. Но следует обратить внимание, что США ведут поставки оборудования и снаряжения радиационной защиты на протяжении длительного времени.

«Ранее, ещё перед началом СВО, США завезли десять тысяч костюмов радиохимической защиты, поставили машины радиационной и химической защиты, — отметил в комментарии ИА REGNUM редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. — Тогда сообщалось, что эта экипировка и техника нужны для того, чтобы обследовать некую зону, где отмечается повышенный радиоактивный фон.

То есть тема «угрозы радиоактивного заражения» у них в обойме давно».

Эксперт обратил внимание: тема радиационной провокации со стороны Украины и её партнеров неоднократно поднималась Министерством обороны России — в связи с возможными действиями Киева, конечная цель которых — обвинить российские войска в применении ядерного оружия.

«Украина готова идти во все тяжкие, если мы смотрим на все теракты, в которых участвует как исполнитель. Она может сыграть любую роль, Запад попытается уйти от ответственности, как это и произошло в случае с атакой на Кремль», — добавил Леонков.

США, напомним, не впервые используют сюжет о «режимах, располагающих, оружием массового поражения» как материал для организации провокаций. В качестве примера можно вспомнить легендарную пробирку госсекретаря США Колина Пауэлла, при помощи которой Соединённые Штаты обосновали военное вторжение в Ирак.

(сс) United States Government Колин Пауэлл демонстрирует пробирку в ООН

В апреле 2018 года США заявили о применении химического оружия уже в Сирии, обвинив правительство страны в нарушении прав человека. Скандал был использован в качестве предлога для нанесения массированного удара по сирийкой территории ещё до проведения необходимого расследования на месте событий. Как отмечает Козюлин, сирийский пример теоретически может быть использован для организации аналогичного вброса на Украине.

«Есть ряд признаков, который позволяет по радиационному фону, который будет обнаружен на месте взрыва, установить происхождение радиоактивных материалов. Надо будет очень постараться, чтобы это обосновать, — отмечает эксперт. —

С другой стороны, если провокация будет осуществлена, США могут начать общественную кампанию по порицанию России ещё до проведения какого-либо расследования».

По оценке Козюлина, для организации такой провокации может быть использована так называемая «грязная бомба», которую Украина может собрать из имеющихся у неё радиоактивных отходов. Применение такого рода боеприпасов может вызвать повышение радиационного фона, что и можно будет использовать в пропагандистских целях.

«Определённая вероятность такого сценария существует», — заявил эксперт.

Министерство обороны России Возможности Украины по созданию «грязной бомбы»

Впрочем, провокация может преследовать и более глобальные цели, чем просто «обвинение России».

Как отмечает Алексей Леонков, ключевой стратегической задачей для США является разрушение блока между Россией и Китаем. Для Китая критически важной является тема нераспространения ядерного оружия, поэтому предлог с радиоактивной угрозой может быть раскручен именно в дипломатических целях.

«В сущности, Украина — это не самый важный аспект. Сейчас между США и Китаем идёт глобальное противостояние за Европу, и для Китая крайне важным является союз с Россией, — отмечает эксперт. — Поэтому провокация с «ядерной угрозой» по образцу того, как это было в Сирии, — возможность упредить уход Европы из-под контроля США.

А главное — разрушить отношения между Москвой и Пекином. Потому что в Китае очень болезненно относятся к теме применения ядерного оружия».

4 мая директор национальной разведки США Эврил Хейнс в своём заявлении вела речь о серьёзном ухудшении отношений между Пекином и Вашингтоном и одновременном укреплении отношений Китая и России. С аналогичным мнением выступил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли в интервью изданию Foreign Affairs.

«Не в интересах США увидеть формирование стратегического военного альянса России и Китая, и мы будем делать всё возможное, чтобы убедиться, что этого не произойдёт», — заявил Марк Милли. Вопрос лишь в том, подпадает ли ядерная провокация под слова «всё возможное» или эту черту Вашингтон пока не готов переступить.