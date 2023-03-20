Москва, , 23:23 — REGNUM Ровно двадцать лет назад, 20 марта 2003 года, США инспирировали вторжение в Ирак, предъявив миру шаткие, а затем и опровергнутые доказательства «вины режима Саддама Хусейна», сказал ИА REGNUM эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов. «Вашингтон убеждал весь мир в том, что некий порошок, якобы найденный в Ираке, указывает на разработки оружия массового поражения, и поэтому «режим» нужно обязательно остановить», — напомнил собеседник.

Ирак marines. mil

Администрация Джорджа Буша-младшего смогла «продавить» начало военных действий, но успеха в долгосрочной перспективе это не принесло, отметил эксперт. Кампания марта — мая 2003 года привела к быстрой капитуляции иракской регулярной армии, свержению Саддама и режима партии «Баас» и оккупации страны американцами и их союзниками. Но, отмечает Курбанов, казавшаяся поначалу победоносной военная кампания завязла в затяжной партизанской войне. Ирак превратился в бесконечную расходную статью американского бюджета — только на «реконструкцию» страны США потратили к 2010 году 44,6 млрд долларов.

Джордж Буш — младший Georgewbush-whitehouse. archives. gov

То, что начиналось бравурно, окончилось полным провалом и фактическим бегством американских войск из Ирака, заметил Курбанов.

«США сами подтверждают трату 7 трлн долларов для того, чтобы якобы освободить Ирак от Саддама Хусейна, от оружия массового поражения. Семь лет потратили, очень много солдат, очень много техники. И в один прекрасный день 50-тысячная армия просто бросила Ирак и перешла в Кувейт на базы постоянной дислокации», — продолжил эксперт.

Вашингтон старается не вспоминать о провале, в том числе и по причине полной неблаговидности действий американских войск на территории страны. США принесла многочисленные беды иракцам, а некоторые названия, вроде имени тюрьмы Абу-Грейб, вообще стали нарицательными.

«Хотя изначально Буш-младший попросил извинения, но это ничего не дает. США уничтожили инфраструктуру всей страны. Миллионы были ранены, пленники в иракских тюрьмах подвергались пыткам, тюрьма Абу-Грейб близ Багдада «прославилась» на весь мир издевательствами над пленниками. Конечно, всего не перечислить. Убийство детей, разруха, уничтожение», — отметил Курбанов.

Камеры тюрьмы «Абу-Грейб» Oig.justice.gov

Авторитетный британский медицинский журнал The Lancet давал оценку: к 2006 году прямым результатом войны и оккупации стали смерти 655 тыс. жителей Ирака — эксперты включили в это число в том числе людей, умерших по причине разрушения системы здравоохранения, социальной инфраструктуры, вследствие роста преступности. Что касается собственно погибших в боевых действиях мирных жителей, по подсчетам британо-американской НПО Iraq Body Count, в 2003–2007 годах жертвами войны стали 128 тыс. человек, из них только в Багдаде — 40,5 тыс. Четверть от общего числа погибших составляют женщины и дети, отмечали в Iraq Body Count. По ряду оценок, итоговое количество прямых и косвенных жертв американской оккупации может достигать 1,1 млн.

Применение армией США и Британией белого фосфора и обеднённого урана при нападении на Ирак 20 лет назад привело к тому, что в стране резко выросло количество онкологических заболеваний, отмечает эксперт по геоэкологической инженерии из Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави.

Несмотря на попытки западного мира «замолчать» разрушительные последствия американской оккупации, «весь мир видит их истинное лицо», подчеркивает Курбанов.

Американские солдаты. Ирак The U. S. Army

Иракский конфликт продлился почти 9 лет — до 15 декабря 2011 года. За это время оружие массового поражения, которое стало предлогом для начала вторжения США, в Ираке так и не было обнаружено, отмечало ИА REGNUM. «Образ (госсекретаря США) Колина Пауэлла, демонстрирующего пробирку с порошком будто бы сибирской язвы, давно стал нарицательным как олицетворение лицемерия и убеждённости правящей элиты США в собственной безнаказанности», — отмечал в феврале 2023 года замглавы МИД России Сергей Рябков в 20-летнюю годовщину речи экс-главы Госдепа.

Сейчас Запад пытался помешать обсуждению в СБ ООН годовщины американского вторжения в Ирак, заявил на пресс-конференции 20 марта постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, для этого использовались «грязные приемы».

Соединённым Штатам, неоднократно за последние годы попадавшимся на лжи, больше никто не верит. Начало этому неверию положили события в Ираке, заметил 20 марта сенатор Алексей Пушков. Вашингтону всё сложнее заставить страны Глобального Юга поддержать санкции и политику изоляции России, «в незападном мире почти никто не покупается на болтовню о борьбе Запада на Украине за свободу и демократию», добавил парламентарий.