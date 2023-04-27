В США впервые с 1989 года возобновляется выпуск ключевых компонентов для производства «начинки» для ядерных боеголовок. О возобновлении производства плутониевых сердечников заявила глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) США Джилл Хруби на слушаниях в конгрессе.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная бомба B61-12

Администрация Джо Байдена запрашивает на разработку вооружений сумму в 18,8 млрд долларов, что на 10% превышает расходы по этой статье за прошлый год, отмечает британская Independent. Почти треть от этой суммы — 5,6 млрд долларов — запрашивается на модернизацию вооружений в интересах американской ядерной триады (стратегические бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные лодки, способные нести ядерные вооружения).

Развернуть производство новых плутониевых сердечников планируется в том числе в старейшем центре ядерных технологий — Лос-Аламосской лаборатории в штате Нью-Мексика, которая работает со времён Манхэттенского проекта. Лос-Аламос планирует производить по 30 сердечников в год. Ещё по 50 этих основных компонентов ядерного боеприпаса ежегодно должна выпускать Национальная лаборатория Саванна-Ривер в Южной Каролине.

Итого теоретически в год США могут получить по 80 ядерных бомб.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ядерный арсенал в мире

Впрочем, в конгрессе недовольны тем, что возобновление производства компонентов для ядерного оружия постоянно откладывается. Саванна-Ривер выйдет на производственные мощности только к 2030 году, а центр Лос-Аламос сможет возобновить работу по выпуску плутониевых сердечников только в 2026-м.

Увеличение расходов на производство новых боеголовок необходимо из-за «нестабильной ситуации в мире», заявила Джилл Хруби, обращаясь к сенаторам и членам палаты представителей. Она конкретизировала — речь идёт о разработке Россией гиперзвуковых вооружений.

Вашингтон уязвлён — Москва серьёзно опередила его в разработке и постановке на вооружение продвинутого гиперзвукового оружия, подчеркнул в интервью ТАСС в начале недели Владимир Ермаков, директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России. Ранее в марте The Washington Post отмечала: использование Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» вновь вызвало тревогу по поводу «изощрённого арсенала Кремля» — так как у США и их союзников нет оружия, которое так сложно поддавалась бы перехвату. По оценке специалистов, ракетный комплекс «Кинжал» может нести как неядерную, так и ядерную боевую часть.

Хруби, выступая перед конгрессменами, также упомянула тревогу по поводу растущих возможностей Китая (который, по оценке Пентагона, также опережает США по гиперзвуку), и нестабильную ситуацию вокруг Северной Кореи и Ирана.

«Мы должны скорректировать наши оценки затрат, отложить запуск дополнительных крупных проектов и найти инновационные способы их успешной реализации», —приводит Independent заявление главы NNSA.

Иван Шилов ИА REGNUM СНВ-3

За какой срок США способны обновить ядерный арсенал

Стремление США обновить состав своих ядерных сил связан с тем, что в 2026-м истекает срок действия договора о сокращении наступательных вооружении — СНВ-3, пояснил ИА REGNUM академик РАН Алексей Арбатов. Учитывая состояние российско-американских отношений, весьма вероятно, что новый договор не будет подписан, что открывает перед Россией возможности производства новых вооружений.

«Дело в том, что ядерные сердечники в силу физических процессов постепенно меняют свой состав, меняются их энергетические показатели. Принято решение возобновить производство для того, чтобы заменять те, которые требуют замены. В перспективе их можно ставить на новые носители, которые потребуется, — рассказал Арбатов. — В частности, их можно использовать для производства боеголовок W93, будут ставить на новые подлодки класса «Колумбия».

Если в США смогут запустить производство 80 плутониевых сердечников в год, то за последующие 20 лет они смогут существенно обновить состав своих ядерных сил, указал Арбатов.

«У американцев где-то 2 тысячи развёрнутых ядерных боеголовок. Если брать полную загрузку бомбардировщиков, то получается уже где-то 2200. Плюс ещё около 200 тактических авиабомб. Получаем 2400 боеголовок.

Программа обновления ядерного потенциала США рассчитана на двадцать лет. Если производить по 80 в год, тогда это значит, что где-то за двадцать лет удастся обновить большую часть боеголовок», — сообщает эксперт.

Иван Шилов ИА REGNUM AGM-181 LRSO

Новым боеголовкам — новые носители

США планируют широкое обновление всей своей стратегической триады, а также производство тактического ядерного оружия — бомб В61-12, которые могут устанавливаться на истребители, напомнил Арбатов. Он добавил: что касается стратегических сил, то сейчас в США проектируются новые ракеты повышенной дальности AGM-181 LRSO, для которых потребуются заново произведённые боеголовки.

«Может начаться наращивание ядерного потенциала, и вполне серьёзное. Они запланировали создание 12 новых лодок, на каждой по 16 ядерных ракет. Сейчас у них 14 лодок, каждая из которых несёт по 24 ракеты», — отметил Арбатов.

Было запланировано уменьшение, потому что предполагалось, что после 2026 года будет заключено новое соглашение на замену СНВ-3, пояснил аналитик. Поскольку сейчас вероятность этого серьёзно уменьшилась, американцы вполне могут пойти по пути увеличения числа новых подлодок.

«Не исключено, что их будет не 12, а 18. Дело в том, что изначально, до сокращения числа носителей ядерного оружия, у США было 18 подлодок, на каждой 16 ракет, на каждой ракете 8 боеголовок. Сейчас меньше, но могут, наоборот, пойти путём увеличения, сделать больше новых. Они будут планировать с допуском, учитывая возможное появление новых российских вооружений», — пояснил эксперт.

Проверенный плацдарм для ядерного «сдерживания» на Дальнем Востоке

США не ставят перед собой задачи «соревноваться» с Россией, но обновляют свой ядерный арсенал в связи с возможным появлением новых российских ракетных вооружений, отметил Арбатов.

Несмотря на то что у американских властей возникли некоторые проблемы с созданием Саванна-Риверской лаборатории, программа обновления ядерного потенциала США может быть серьёзно расширена. Причина та же — шансы на подписание нового договора, который пришёл бы на смену СНВ-3, серьёзно снижаются.

Ситуация для США осложняется тем, что помимо России активно совершенствует свои ракетные вооружения и Китай. Де-факто, США необходимо проводить политику ядерного сдерживания в отношении двух сверхдержав, что требует ещё большего увеличения производства наступательных вооружений.

Примечательно, что одновременно с планами по производству наступательных ядерных вооружений в Штатах разрабатывают планы по отправке элементов своей ядерной триады для сдерживания Китая.

26 апреля стало известно о том, что США могут разместить в Южной Корее носители ядерного оружия: стратегические бомбардировщики и подводные лодки. Как уточнила CBS, речь идёт именно о заходе подлодок из «ядерной триады» в южнокорейские порты, но не о размещении атомных вооружений на территории страны-союзницы. Решение было принято по итогам встречи президента США Джо Байдена с сеульским коллегой Юн Сок Ёлем. Цель Вашингтона в регионе — сдерживание КНДР и его китайских союзников.

Если такое решение будет принято, то это станет пусть и частичным, но возвращением к ситуации холодной войны: с 1958 по 1991 год американцы держали тактические ядерные вооружения в Южной Корее.

«Растущие ядерные угрозы Северной Кореи наряду с опасениями по поводу военного и экономического напора Китая в регионе подталкивают администрацию Байдена к расширению своего азиатского альянса», — пишет CBS. Юн Сок Ёль, в частности, заявил, что американские союзники будут «постоянно и рутинно» размещать стратегические вооружения на юге Корейского полуострова. Байден со своей стороны пригрозил, что, если КНДР попробует нанести ядерный удар по США или их союзникам, это станет «концом» северокорейского режима.

Однако, по оценке Арбатова, сообщения об отправке в Южную Корею стратегических носителей ядерного оружия стоит воспринимать скептически.

«Это не имеет смысла, — считает эксперт. — Отправлять на южнокорейские аэродромы стратегические бомбардировщики — это подставлять их под удар ракетами средней дальности. США в этом смысле крайне рациональны. Те же подлодки Trident могут наносить удар с расстояния 10 тысяч километров. Зачем их отправлять в Корею? Чтобы демонстративно показать своё присутствие?

Для этого лучше всего подойдут истребители с управляемыми ядерными тактическими боеприпасами».

С другой стороны, обещание разместить в Южной Корее «средства сдерживания» подразумевает не только собственно «сдерживание» Китая и России, но и стремление Вашингтона не допустить превращения самой Южной Кореи в ядерную страну (Сеул ещё с 1970-х строит планы обзаведения собственным арсеналом).

«У США был очень неприятный выбор — расширить размер своего ядерного зонтика или дать Сеулу сделать свой собственный, — сказал ИА REGNUM ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов. — А вот это было бы гораздо более серьёзной угрозой американскому доминированию». Собственное ядерное оружие даёт стратегическую автономию и независимость, отметил эксперт. А это явно не вписывается в планы Вашингтона по «сдерживанию» своих противников на Тихом океане.

Даже если сообщения американских СМИ об отправке дополнительных вооружений в Корею не подтвердятся, сам факт их публикации может свидетельствовать о серьёзной озабоченности Штатами ситуацией в регионе. В ситуации, когда США находятся в стадии конфронтации с Россией, а в обозримом будущем столкнутся с ростом военной мощи Китая, Вашингтон постепенно оказывается меж двух огней.