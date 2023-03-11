В Пентагоне заявили об успехах Китая в создании гиперзвукового оружия

Вашингтон, , 11:21 — REGNUM Разведка США сообщила об опережении Китаем России по гиперзвуковому оружию, заявил Пол Фрейстлер, главный научный сотрудник аналитического отдела разведуправления Пентагона, сообщает Bloomberg.

Пентагон (c) ИА REGNUM

В комитете палаты представителей США по делам вооруженных сил Фрейстлер заявил, что «Китай опережает Россию как по вспомогательной инфраструктуре, так и по количеству систем» в сфере «гиперзвука».

По его оценке, в разработках гиперзвукового оружия Китай резко наверстал своё было отставание. Он также продвинулся благодаря инвестициям в разработке ядерных ракетных технологий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Китае в ноябре прошлого года продемонстрировали противокорабельную гиперзвуковую ракету YJ-2 1. Коническая форма её боевой части аналогична высокоточной гиперзвуковой ракете воздушного базирования Х-47 «Кинжал» ВС РФ.