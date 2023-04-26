Байден пригрозил КНДР сменой режима при попытке нанести ядерный удар по США или их союзникам

Вашингтон, , 21:41 — REGNUM Если КНДР попытается нанести ядерный удар по США или их союзникам, это станет концом режима в Пхеньяне, заявил 26 апреля по итогам переговоров с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем президент США Джозеф Байден.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ядерный удар Северной Кореи по США или союзникам неприемлем, его результатом станет конец режима», — заявил Байден.

В то же время президент США отметил, что США ищут возможности для «дипломатического прорыва» в отношениях с Северной Кореей.

Юн Сок Ёль, в свою очередь, после переговоров с Байденом заявил о согласовании обеими сторонами механизма экстренных консультаций на уровне глав государств в случае ядерной атаки со стороны КНДР. США пообещали «атомный ответ» Пхеньяну на такую атаку, если она состоится, сказал лидер Южной Кореи. При этом ядерное оружие США размещаться в Южной Корее не будет.

Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил о риске ядерной эскалации на Корейском полуострове. США регулярно устраивают провокации на полуострове, стремясь достичь своих целей давлением и принуждением вместо того, чтобы содействовать диалогу, отметил дипломат.