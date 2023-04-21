После того как в феврале Евросоюз ввёл уже десятый по счету пакет санкционных мер против России, был «достигнут потолок», и с новыми санкциями «покончено». К такому выводу пришли источники британского аналитического издания The Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В статье, опубликованной 20 апреля, отмечается: «потолок достигнут», поскольку отрасли российской экономики, не затронутые санкциями, критически важны для той или иной страны ЕС. Поэтому «исключений будет больше, чем (запретительных) мер», и на дальнейшее расширение списка «наказаний» будет наложено вето, считают источники FT.

С другой стороны, обсуждается возможности принятия 11-го «европакета», который в конце марта проанонсировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Уже 21 апреля чиновники Еврокомиссии и представители стран ЕС должны начать неформальные консультации по дальнейшей санкционной стратегии. Предполагается, что европейцы действительно не решатся на новые секторальные «наказания», а сосредоточатся на вторичных санкциях (борьбе с параллельным импортом и другими лазейками для обхода эмбарго) и будут расширять черные списки подсанкционных лиц.

Кроме того, 17 апреля на встрече глав МИД «большой семерки» также обсуждалось продолжение жесткой антироссийской политики.

На что может и не сможет решиться Европа

В любом случае вывод источников FT верен: количественно западные страны достигли максимального уровня санкций против России, поскольку все отрасли, по которым можно было нанести удар, приемлемый для европейской экономики, закончились, сказал ИА REGNUM глава аналитического бюро и аналитик проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

«Разве что осталось ударить по атомной сфере», — отметил Лизан. Власти ФРГ ратовали за санкции в отношении гражданской ядерной энергетики РФ. «Но тогда очень сильно пострадают французы, останутся без ядерного топлива, и после этого европейскую электроэнергетику серьёзно залихорадит», — указывает собеседник.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на Агентство по снабжению Евратома, отмечало: в 2021-м на российский импорт приходилось 20% потребления ядерного топлива в ЕС. В 2022 году, в разгар СВО и на фоне всё новых пакетов санкций, французская энергетическая корпорация EDF закупила у российских подрядчиков 153 тонны обогащенного урана (около 15% закупленного компанией ядерного топлива), сообщал ТАСС.

Но объективная зависимость ЕС от российского «мирного атома» и ряда других отраслей не означает, что санкционное давление остановится, отмечает Лизан.

«Никуда не девались вопросы экспортного контроля — его будут ужесточать, — пояснил экономист. — Будут, возможно, затыкать мелкие лазейки, ранее использовавшиеся для обхода санкций. Будет расти давление на соседей России, чтобы пресечь потоки параллельного импорта и предотвратить ввоз товаров через Турцию. Там, напомню, в 2022 году открылось большое число российско-турецких компаний, и понятно, что большое количество европейского оборудования закупается Турцией, а затем уже ввозится в Россию».

С Лизаном согласен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Кадр из видео — интервью Станислав Митрахович

Запад уже успел запретить взаимодействие по ключевым экономическим направлениям, и после этого экономика России вопреки ожиданиям Евросоюза не рухнула. Возникло политическое противоречие между необходимостью ужесточать давление в формате «мы не останавливаемся» и исчерпанностью экономического инструментария, отметил эксперт.

«Можно запретить ещё импорт в Европу природного трубопроводного газа, СПГ, обогащённого урана, топливных атомных элементов, металлов и сплавов титана, стали, импорт удобрений, — перечислил Митрахович в комментарии ИА REGNUM. — То есть остались мелочи по сравнению с доходами России от нефти, которую ЕС запретил». Но отдельные страны критически зависят, например, от поставок российского ядерного топлива для АЭС советского дизайна. Почти полтора десятка реакторов ВВЭР-440 и четыре реактора ВВЭР-1000 работают в странах бывшего соцблока — Болгарии, Венгрии, Чехии, Словакии, — а также в Финляндии.

«Это уже сложно запрещать. Но теоретически они могут это сделать, хотя всё может быть сделано ради пиара. Это не изменит поведение и торговый баланс России», — отметил Митрахович.

G7 грозит пойти на негуманитарные меры

«Большая семерка», в свою очередь, декларирует готовность идти на предельно жесткие меры. Ряд стран — союзниц США и Украины рассматривают возможность введения почти полного запрета на экспорт в Россию, сообщило 20 апреля Bloomberg. Источники агентства сообщили: официальные лица стран G7 обсуждают эту идею в преддверии саммита лидеров «семерки», который состоится в мае в Японии.

«Чисто теоретически возможно всё, и, учитывая западный тренд на усиление протекционизма (не только по отношению к России), они могут дойти и до такого», — прокомментировал ИА REGNUM доцент Финансового университета при правительстве России Олег Комолов. Но, чтобы страны G7 решились на полное перекрытие экспорта, должна очень сильно накалиться геополитическая обстановка. Ведь речь будет идти, в частности, о прекращении поставки в Россию жизненно необходимых лекарств, а это уже вопрос гуманитарный. «Решиться на такое не так легко в контексте поддержки со стороны избирателей», — пояснил Комолов.

«Я не знаю ни одной фармацевтической компании, которая остановила бы поставки в Россию таких лекарств, — указал экономист. — И корпорации объясняли это своими гуманитарными и гуманистическими посылами: граждане, мол, не виноваты, и нельзя вводить ограничения, которые могут нанести прямой ущерб населению».

Кроме того, значимость возможной радикальной меры со стороны G7 снижает тот факт, что в этот клуб ведущих экономик мира не входит Китай, который в прошлом году обогнал США в рейтинге крупнейших экономик. «И если страны G7 примут решения по полному запрету экспорта товаров в Россию, то КНР на этом очень сильно выиграет», — указывает Комолов. Страны G7 не могут не учитывать такой ход со стороны своего конкурента, и не в их интересах поддерживать китайскую экономику.

The White House Саммит G7

Два оставшихся метода

Поэтому, делают вывод эксперты, у коллективного Запада остается два основных пути для развития санкций, которые, собственно, и упоминала европейская и американская пресса.

Во-первых, это работа по давлению на партнёров России в рамках борьбы с обходом санкций. Как ранее отмечало ИА REGNUM, такая обработка усилилась. Делегация американского минфина и минторга, курирующих санкции, на будущей неделе будет вести переговоры с властями и бизнес-кругами Казахстана и Киргизии. Вояжу предшествовал ультиматум. Астану и Бишкек поставили перед выбором — участие в санкциях и сохранение вовлечённости в глобальную экономику или поддержка России и лишение доступа к самым важным рынкам мира.

Не исключены вторичные санкции против тех стран, которые торгуют с Россией, — Индии, Китая и того же Казахстана, сказал ИА REGNUM директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец.

«Когда Западу нужно было атаковать карту «Мир», они просто позвонили в Турцию и Казахстан и пригрозили им отключением от американского финансового рынка. Анкара и Астана тут же дали задний ход», — напомнил эксперт. Но, полагает Зубец, давление Запада на страны Евразийского экономического союза сможет расти только до определенного предела. Запад хочет сделать Казахстан, Киргизию и Узбекистан своими союзниками, чем-то вроде «антироссийского подбрюшья», подчеркнул эксперт. «Но, вводя тотальные санкции против этих государств, Запад рискует сделать их своими врагами, вместо того чтобы связать их союзническими обязательствами», — указал Комолов.

Во-вторых, Запад действительно будет пытаться создать проблемы для российских политиков, бизнесменов и обычных граждан, полагают эксперты. Но, напомнил Лизан, европейские страны и США ещё год назад ввели максимальные визовые ограничения в отношении рядовых россиян, и новшеств в этом направлении сложно ожидать. «Дополнить список персональных санкций ещё десятком фамилий — это также ни к чему не приведёт», — считает эксперт.

Митрахович также полагает, что США, ЕС и их союзникам осталось расширять санкционные списки и вносить туда не только чиновников, но и руководителей минимального звена в госуправлении, все российские компании, а также журналистов и блогеров второго и третьего эшелонов. Всё это даст лишь возможность отчитаться перед своими избирателями в том, что в отношении России продолжается давление, но жители западных стран всё равно поймут, что это «сугубо номинальная история, и не более того».

«Могут попытаться давить по линии ООН, — полагает Лизан. — Но не в части банальных резолюций Генассамблеи, а в плане активных попыток сделать невозможным присутствие России в Совбезе. Исключить Россию они не могут, но американцы вполне могут перестать выдавать визы российским дипломатам, и постепенно они будут вынуждены уехать из США и штаб-квартиры ООН, и это американцам вполне под силу. И получится так, что Россия вроде как и в Совбезе ООН, но физически на заседаниях не сможет присутствовать, а онлайн-формат присутствия всегда можно отключить».

Un.org Совбез ООН

Но в целом даже за океаном на политику санкционного давления смотрят со всё более возрастающим скепсисом, отмечают эксперты. Так, бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс констатировал, что Россия непредсказуемо повела себя в ходе энергетического противостояния и смогла обернуть его к своей выгоде. При этом эксперты американского издания The Wall Street Journal и вовсе не исключают того, что итогом санкционного похода на Россию будет одиночество Америки на внешнеполитическом поле.