Экономист Комолов призвал не переоценивать готовность Китая помогать России в борьбе с санкциями

Москва, , 18:47 — REGNUM Страны «Большой семерки» действительно могут решиться на полный запрет любого экспорта в Россию, но для этого геополитическая обстановка должна накалиться очень сильно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 апреля заявил доцент Финансового университета при правительстве России Олег Комолов. Так он прокомментировал информацию издания Bloomberg о том, что в G7 обсуждают возможность подобного запрета.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Чисто теоретически возможно всё, и, учитывая западный тренд на усиление протекционизма (не только по отношению к России), они могут дойти и до такого, — сказал он. — Однако чтобы такое случилось, геополитическая обстановка должна накалиться очень сильно. И такой шаг будет уже не просто экономическим решением. Ведь есть целый ряд товаров, которые являются жизненно необходимыми, и остановить их поставки в Россию — это вопрос гуманитарный. Решиться на такое не так легко в контексте поддержки со стороны избирателей».

Комолов обратил внимание на то, что западные компании присоединяются к санкциям только в том случае, когда это касается товаров, не относящихся к категории жизненно важных.

«Я не знаю ни одной фармацевтической компании, которая остановила бы поставки в Россию таких лекарств. И корпорации объясняли это своими гуманитарными и гуманистическими посылами: граждане, мол, не виноваты, и нельзя вводить ограничения, которые могут нанести прямой ущерб населению, которое может быть и не виновато в том, что конфликт на территории Украины затянулся. Но это может касаться не только медикаментов. Мы помним, что предметы личной гигиены остались на полках магазинов», — объяснил экономист.

Кроме того, он призвал не забывать про параллельный импорт в Россию, хотя в случае тотальных запретов на торговлю с Россией ситуация осложнится, и россияне могут столкнуться с подорожанием товаров.

Ещё один важный момент, на который обратил внимание экономист, — Запад сейчас идёт не по пути ужесточения санкций, а по пусти совершенствования контроля за их реализацией. Иными словами, речь о попытках закрыть те бреши, через которые российскому бизнесу удаётся обходить введённые ограничения.

«И те страны, через которые Россия получает параллельный импорт, например Казахстан или Турция, вполне могут ужесточить условия поставок. Не зря представители высшего американского истеблишмента ездили в Казахстан и проводили там встречи с местными властями, — сказал Комолов. — Поэтому я не исключаю, что в конечном итоге у России останется один [источник импортных товаров] — Китай. А он не такой уж верный союзник, так как тоже находится под угрозой санкционного давления. И выстраивает очень прагматичные отношения. Кроме того, в Пекине очень хорошо понимают зависимость России и показывают, что сейчас не время для паритетных переговоров. И если страны G7 примут решения по полному запрету экспорта товаров в Россию, то КНР на этом очень сильно выиграет, тем более что зависимость РФ от Поднебесной возрастёт ещё больше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время США и ЕС не прекращают попыток усилить болезненность введённых санкций. Так, по информации The New York Times, Вашингтон и Брюссель пытаются склонить некоторые государства к тому, чтобы сократить торговлю технологиями с Россией. С этой целью в эти страны уже выехали уполномоченные представители. В частности, есть информация о том, что США уже смогли убедить Анкару прервать перевалку грузов в Россию через зону свободной торговли, а также отказать РФ и Белоруссии в обслуживании российских и белорусских самолетов в турецких аэропортах.

Однако наблюдаются и противоположные тенденции. Как отметил экономист Алексей Зубец, ЕС начинает менять свою политику в отношении России, так как понял, что рано или поздно ему придется найти компромисс с Москвой. Кроме того, любая антироссийская санкция будет наносить больше вреда самой Европе, нежели российской экономике, которая уже успела адаптироваться к новым условиям.