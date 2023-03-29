Вопреки официально заявленному нейтралитету, Южная Корея, Саудовская Аравия и даже традиционный партнер России, Индия, тайно поставляют западные вооружения украинской армии. Так, во всяком случае, утверждает французская пресса, перечисляя французские же ракетные комплексы, появившиеся на Украине через третьи страны. Версию считают правдоподобной и в российской экспертной среде. Если это так, то что вызвало такое поведение «нейтралов»?

Сергей Адамов, , 09:10 — REGNUM К поставкам вооружений для украинской армии привлекаются не только союзники США по НАТО, но и такие страны, как Индия, ОАЭ, Египет, Катар и Саудовская Аравия, с таким утверждением выступило 28 марта французское издание Intelligence Online. По заявлению его источников, на подобные меры Штаты идут из-за нехватки вооружений и особенно боеприпасов на складах стран Европы, из-за чего приходится прибегать к поиску альтернативных поставщиков.

Поставка вооружения киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В публикации упоминаются вооружения французского производства, включая противотанковые ракетные комплексы MILAN, и зенитные ракеты Crotale и Mistral. Сообщается, что ВСУ уже получили через страны Персидского залива сотни единиц ПЗРК Mistral. Эти зенитные вооружения также идут через Египет и Южную Корею, в то время как Индия якобы одобрила передачу Украине сотен ПТРК MILAN.

Источник утверждает: поставка осуществляется через сеть подставных фирм, перед отгрузкой боеприпасов и вооружений с них удаляется любая маркировка на хинди или арабском языке, а также серийные номера и другие данные, позволяющие отследить цепь поставок.

На такие меры приходится идти из-за того, что Франция поставила Украине бронетехнику и системы ПВО, однако французская промышленность не может обеспечить достаточное количество боеприпасов, полагает Intelligence Online. Подтверждением этого тезиса можно считать заявление, которое сделал замглавы комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и вооруженным силам Седрик Перрен. «Франция поставляет… оборудование в недостаточном количестве, иначе у нас самих его не будет», — заявил сенатор 24 марта.

По совпадению или нет, 28 марта в интернете появились фото, которые, как считается, подтверждают появление в распоряжении ВСУ французских зенитных ракетных комплексов Crotale NG. Такие системы, помимо Франции, действительно находятся на вооружении ряда стран, в том числе тех, что были упомянуты в публикации Intelligence Online, — ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии и Южной Кореи.

Французский ЗРК Crotale NG (сс) David Monniaux

Все перечисленные государства официально отрицают поставки или реэкспорт оружия Киеву. Сеул отказывается от прямой передачи летальных вооружений на Украину, подтвердили 13 марта ТАСС в минобороны Южной Кореи. Так здесь прокомментировали сообщение Reuters: Национальное управление оборонных закупок Республики Кореи одобрило в прошлом году поставку Варшавой польских гаубиц Krab с южнокорейским шасси на Украину. Индия воздерживается от антироссийских резолюций в ООН и не одобряет поставки западной военной техники и вооружений Украине, подчеркивается в публикации The Times of India от 26 марта.

«Лично я удивился, когда увидел в этом списке Индию, причём в контексте поставок вооружений не советского образца, которые Индия производит, а в контексте оружия производства Франции, — прокомментировал ИА REGNUM на условиях анонимности источник, знакомый с ситуацией на рынке оружия. — Потому что сейчас поступает масса информации о том, что страны НАТО ищут «наши» боеприпасы — снаряды 122 и 152-мм — по всему миру. Следовательно, речь идёт о том, что запасы альянса истощены куда сильнее, чем они позволяют себе признать».

О том, что Запад привлекает к перевооружению Украины ряд стран, которые не поддержали санкции против России, сообщалось и ранее. В Сети появлялись публикации, которые — как утверждается — свидетельствуют об использовании в ВСУ боеприпасов производства Пакистана, Сербии (эти сообщения были опровергнуты официальным Белградом), Марокко и даже Ирана.

Противотанковые комплексы MILAN могут быть использованы для установки на поставленные из Германии бронемашины Marder, которые передаются Украине без штатного вооружения. Ракеты Crotale используются зенитными комплексами производства Франции, которые встают на вооружение ВСУ.

ПТРК «Милан» (сс) synaxonag

По информации источника ИА REGNUM, Запад оказывает на своих партнёров, не желающих вступать в открытую конфронтацию с Россией, серьёзное давление. Поэтому, полагает собеседник, здесь вполне могут быть задействованы подставные фирмы.

«Индия — крупнейший зарубежный покупатель нашего оружия. Помимо, собственно, поставок вооружений, между нашими странами налажено сотрудничество в таких сферах, как подготовка лётчиков, поставка симуляторов для обучения курсантов, партнёрство в сфере развития ВПК и масса других проектов. Всё не перечислить», — напомнил источник.

«ОАЭ и саудовцы также в числе покупателей наших вооружений, причём в последние годы, по мере охлаждения отношений между этими странами и США, мы наблюдали повышенный интерес к поставкам российской продукции», — продолжил эксперт.

Соединенные Штаты явно не устраивает такая ситуация, поэтому они используют конфликт на Украине, в том числе чтобы вбить клин между нами и другими странами, подчеркивает собеседник. «Тем же Саудовской Аравии и Эмиратам ставят практически ультиматум: «вы с нами или против нас», — полагает источник ИА REGNUM. — В итоге они в полупринудительном порядке идут на такие шаги».

Таким образом, США решают две задачи: вооружают Украину и создают напряженность между Москвой и ее традиционными контрагентами на рынке вооружений (и политическими партнерами, такими как Индия). «Не думаю, что эти страны так переживают за Украину. У них просто нет выбора. Те же ОАЭ зависят от США в плане безопасности, очень сильно, поэтому выбор у них небольшой», — полагает собеседник издания.

Масштабная скупка боеприпасов французского образца по всему миру, помимо прочего, может свидетельствовать о готовящейся крупной поставке французских вооружений на Украину. Парижская Figaro ранее сообщала о том, что на территории Франции проходит подготовка украинских пилотов для истребителей Mirage 2000. Позднее в минобороны Франции опровергли эту информацию, заявив, что не планируют поставку самолетов этой модели на Украину. Однако это заявление не исключает того, что «Миражи» могут быть закуплены в третьих странах.

Истребитель Mirage 2000 © RITCHIE B. TONGO/EPA/ТАСС

То же Intelligence Online сообщало, что Украина может получить до сорока Mirage 2000, которые Франция — согласно этому материалу — планирует получить у ОАЭ, Индонезии и Греции, которые в настоящий момент снимают эти самолёты с вооружения.

«Можно предположить, что сейчас сдвинулся с мёртвой точки вопрос о передаче ВСУ военных самолётов образца НАТО, — считает источник ИА REGNUM. — Новое всем отдавать жаль, поэтому выбрали «Миражи». Конкретно Индия и ОАЭ сейчас снимают их с вооружения и активно ищут поставщиков. В обоих случаях тендер выиграла Франция, которая поставляет современные истребители Rafale. Кстати, большие вопросы к тому, как они его выиграли, потому что в обоих случаях они вытеснили наши истребители, которым поначалу отдавалось предпочтение».

Вполне возможно, что будет задействована та же схема, что ранее использовалась при поставке танков: одни страны отдают Украине советские танки, а получают американские, рассуждает эксперт. «Партнёры Франции получают новые самолёты, отдают ей старые, а где-то по дороге они «теряются» и находятся на Украине. Так что вполне возможно, что вместе с противотанковыми вооружениями и системами ПВО на складах той же Индии сейчас ищут ракеты «воздух — воздух», — не исключил собеседник.