WP сообщил, что в Белом доме продолжают изучать подлинность слитых документов Пентагона

Вашингтон, , 16:19 — REGNUM В Белом доме продолжают изучать подлинность документов Пентагона, ранее появившихся в интернете, передаёт 11 апреля The Washington Post со ссылкой на представителя администрации президента США.

Пентагон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На первый взгляд они (документы — ред.) кажутся реальными», — заявил источник издания.

Речь идёт о пакете из более чем ста документов, связанных с ситуациями на Украине (в том числе с поставками вооружения ВСУ), на Ближнем Востоке, а также посвящённых отношениям США и Китая. В Пентагоне ранее также заявили, что подлинность данных документов изучается.

11 апреля Bloomberg сообщил, что «союзники» США не выражают недовольства утечкой документов Пентагона открыто, но делают это по дипломатическим каналам. Уже состоялось несколько «неудобных разговоров за закрытыми дверями», отметили источники агентства.