Премьер Венгрии Орбан: в ЕС готовы к обсуждению отправки миротворцев на Украину

Будапешт, , 10:00 — REGNUM Страны Евросоюза близки к тому, чтобы рассмотреть вопрос отправки войск на Украину. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

Солдаты ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в Европе близки к тому, чтобы при разговорах лидеров западных стран легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли государства — члены Евросоюза отправить на Украину в какой-либо форме войска некоего миротворческого типа либо лучше не посылать.

«Мы близки к этой ранее не переступаемой границе», — заявил Орбан, добавив, что год назад шёл спор о том, можно ли передавать Киеву летальное оружие.

Как передавало ИА REGNUM, по словам представителя Белого дома, члены НАТО планируют гарантировать обеспечение Украины всем необходимым для возможного контрнаступления.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что если ВСУ начнут контрнаступление, то оно окажется последним для Украины. По его словам, возможное контрнаступление ВСУ будет последним заходом для Киева, поскольку больше живой силы у Украины нет. Он также добавил, что пока на поле боя не встречается военная техника, поставленная западными странами.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Запад переходит все красные линии, поставляя оружие Киеву.