21 марта 2022 | Время чтения 4 мин

Не будем исключать того, что Байден откажется продавливать инициативу Качиньского среди государств Североатлантического альянса, чтобы не подставлять НАТО. Но в разговорах с польскими руководителями он может дать свое неофициальное благословение на то, чтобы Польша в коалиции с каким-то другими странами всё же вошла на Западную Украину.

Станислав Стремидловский, , 13:29 — REGNUM



США и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что Варшава собирается внести на рассмотрение саммитов НАТО и Европейского совета предложение председателя польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского о вводе на Украину «вооруженного миротворческого контингента» под эгидой Североатлантического альянса. Оба саммита должны пройти 24 марта в Брюсселе. Как отметил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, «посмотрим, что другие думают о польской идее, есть различные реакции — положительная, как датская, но не будем скрывать, что есть и менее положительные, как американская».

«Менее положительно» отозвались об инициативе Качиньского не только американцы. С критикой выступили также канцлер Германии Олаф Шольц и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Скептически отнеслись к попытке «втянуть НАТО» на Украину и в самой Польше. Так, в эфире радиостанции RMF 24 депутат Сейма Польши Борис Будка заявил следующее: «Важно, чтобы Североатлантический альянс выступал единым фронтом. Я хотел бы подчеркнуть, что решения в НАТО принимаются единогласно, во-первых, и, во-вторых, американцы имеют контрольный пакет. Одно дело пожелать удачи польскому премьер-министру, который едет в знак солидарности, чтобы показать, что мы все с украинским народом, но совсем другое — делать из этого пиар-акцию. Заявление Ярослава Качиньского было непродуманным, несогласованным с нашими союзниками по НАТО и Европейским союзом, и сразу же вызвало ответную реакцию. Это нельзя назвать эффективной дипломатией. Никто не будет принимать решение о Третьей мировой войне только потому, что это кому-то понадобилось для пиар-трюка».

Есть и более серьезные обвинения. Польский адвокат и политик Роман Гертых в социальных сетях выступил с заявлением, в котором «уличил» Качиньского в реализации вместе с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном некоего «плана Орбана». Как утверждает Гертых, «по замыслам лидеров Венгрии и Польши, они должны были установить фактический протекторат над частью Украины (Польша — над Западной Украиной, а Венгрия — над Закарпатьем с его многочисленным венгерским населением). И через это приращение зоны фактического контроля обеспечить Качиньскому и Орбану и их партиям популярность и правление на многие десятилетия». Выступление Гертыха было воспринято в контексте инициативы Качиньского по отправке «вооруженного миротворческого контингента». Что любопытно, несколько дней спустя после поста польского адвоката глава МИД России Сергей Лавров отметил: «Я не исключаю, что, если бы вдруг такое решение (о вводе «миротворцев» — С.С.) было принято, оно бы предполагало, что основу таких миротворческих сил составит польский контингент, который возьмет под контроль Западную Украину, во главе со Львовом, и там будет оставаться длительный период. Мне кажется, план-то в этом заключается. Я считаю, что это такая демагогическая инициатива, и натовцы поймут, что надо им всё-таки быть разумными и реалистичными».

Американские и польские военные в ходе штатных учений. Польша, 2014 U.S. Army Europe

Так что же дальше будет делать Варшава? Она не может не понимать, что вынесение ее предложения на саммит НАТО вызовет серьезные споры. Единственное, на что может надеяться польское руководство — это на то, что его поддержит президент США Джо Байден, который собирается 24 марта лично участвовать в саммите НАТО, а 25 марта намерен посетить с визитом Польшу. Как отмечает британская газета The Guardian, «несмотря на то, что Байден говорит о единстве, трещины уже видны». Страны Восточной Европы, в частности Польша и три прибалтийские республики, хотят, чтобы Североатлантический альянс и Евросоюз заняли более жесткую военную позицию, пишет издание. Они также поддерживают членство Украины в ЕС. Германия, Италия, Венгрия, Греция и другие страны выступают против: «Когда на прошлой неделе премьер-министры Польши, Чехии и Словении отправились в Киев на встречу с Зеленским, Брюссель поспешил дать понять, что это не делегация Евросоюза, опять же опасаясь спровоцировать Путина. Когда Ярослав Качиньский, польский лидер, предложил вооруженную «миротворческую миссию» на Украине, его отшили». А CNN полагает, что в центре внимания Байдена на саммите НАТО будет «противодействие Китаю».

Это заставляет задаться вопросом, в чём смысл запланированного на следующий день после встречи в Брюсселе визита американского президента в Варшаву. Не будем исключать того, что Байден откажется продавливать инициативу Качиньского среди государств Североатлантического альянса, чтобы не подставлять НАТО. Но в разговорах с польскими руководителями он может дать свое неофициальное благословение на то, чтобы Польша в коалиции с каким-то другими странами всё же вошла на Западную Украину. Тем более что ранее Качиньский говорил, что требуется только согласие Киева на размещение «вооруженного миротворческого контингента», то есть достаточно будет подписи Зеленского. Так ли это, будет понятно уже через несколько дней.