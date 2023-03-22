Целью всех беспилотников, сбитых в городе Джанкой на севере Крымского полуострова, были гражданские объекты, сообщил 21 марта советник главы Республики Крым Олег Крючков. Предшествующей ночью в результате атаки дронов было повреждено здание сельского магазина и частный дом, один человек ранен.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий дрон

Судя по появившимся в Сети фотоснимкам, сделанным на месте нападения, для атаки на Крым были использованы коммерческие беспилотники Mugin 5 китайского производства, превращённые в «дроны-камикадзе».

Это не первый случай применения подобных беспилотников в военных целях. Обломки одного из таких аппаратов были найдены в Сакском районе Крыма 16 марта. В начале месяца беспилотник той же модели — Mugin 5 — был обнаружен в том же районе в полностью исправном состоянии. Вероятно, он был посажен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

По некоторым данным, такие же дроны применялись для ударов по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области и по штабу Черноморского флота в Севастополе.

В ВСУ к настоящему моменту уже создано 60 эскадрилий беспилотных летательных аппаратов (БЛА), в их числе — дронов-камикадзе, отмечало издание The Economist в статье под заголовком «Украина делает ставку на дроны для нанесения ударов против России». Эта ставка делается из-за дешевизны БЛА относительно традиционных вооружений, простоты в эксплуатации и сравнительно лёгкого производства.

При этом «украинская программа ударных беспилотников все еще находится далеко от достижения объемов производства, необходимых для того, чтобы соперничать с российской ударной мощью дальнего воздействия», — сказал The Economist автор работы «Война дронов» Сет Францман. ВСУ испытывают проблемы с производством малогабаритных двигателей и боеприпасов для дронов — выходом становится закупка БЛА и комплектующих к ним в других странах. И здесь серьезным подспорьем для противника оказываются коммерческие дроны, которые можно приобрести в том числе и через интернет-магазины, включая широко известные китайские ресурсы.

Стоимость планера Mugin 5 на открытых торговых площадках составляет 9–10 тысяч долларов. Отдельные агрегаты, такие как двигатель и бортовая электроника, стоят в районе 40–60 тысяч долл. Суммарная стоимость оказывается существенно ниже, чем у барражирующих боеприпасов производства США или Израиля. Но низкая цена — не единственное преимущество таких «самоделок».

«Логика Киева, думаю, тут проста: если кто-то может сделать и поставить дешевле и в больших количествах, чем возможно сделать внутри страны, то надо брать. Собственно, эта логика подходит для любой из сторон любого конфликта, особенно столь интенсивного, что имеет место сейчас на Украине», — сказал ИА REGNUM эксперт по беспилотным аппаратам, главный редактор интернет-портала UAV.ru Денис Федутинов.

Кадр из видео с канала: Sputnik на русском Денис Федутинов

«Многие образцы БЛА на фронте долго не живут, они в сложившихся условиях, по сути, являются расходуемыми изделиями. И если для компенсации их дефицита в войсках доступны альтернативные подходы, такие как получение из-за рубежа в виде военно-технической помощи или же закупок, это надо делать», — отметил эксперт.

Несмотря на то что беспилотник изначально разрабатывался для выполнения сугубо гражданских задач, ряд характеристик, заложенных фирмой-производителем, позволяет использовать его для нанесения ударов на больших дистанциях.

«Запас топлива позволяет беспилотнику находиться в воздухе более 7 часов, — указывает Федутинов. — В случае если мы говорим о полете в один конец по программе без непосредственного управления оператором, дальность действия может превышать 800 км. Масса полезной нагрузки, которую несет беспилотник, может достигать 30 кг.

При использовании его в качестве даже не барражирующего боеприпаса, а фактически дешевого аналога крылатой ракеты, вся эта масса может приходиться на боевую часть».

Таким образом, для ударов по Крыму беспилотники могут запускаться из оккупированного ВСУ Херсона (130 км от Джанкоя), Николаева (230 км) или Одессы (около 300 км). В случае запуска беспилотника из района Харькова в зоне поражения оказываются, в том числе, Москва или Саратов, не говоря уже о городах, находящихся ближе к украинской границе.

Возникает вопрос: способны ли системы ПВО защитить российскую сторону от такой угрозы и за счёт чего гражданские дроны вообще могут достигать территории Крыма?

Mil.ru Российские системы ПВО

«Беспилотник, какой бы он ни был — коммерческий или военный, даже собранный из фанеры или пенопласта, — имеет двигатель, а значит и тепловую сигнатуру тоже», — отметил в комментарии ИА REGNUM осведомлённый источник, занимающийся волонтёрской закупкой дронов для российских военных.

«На радаре любой зенитной системы он должен быть виден в любом случае, а значит должен уничтожаться. Это хорошая машина, но отнюдь не «стелс». Как она может летать на такие расстояния? Разве что действуя на сверхмалых высотах, но такое использование дрона чревато столкновением с деревьями, вышками ЛЭП или проводами. Так что ПВО должны их ловить, конечно, никаких особенных характеристик у них нет», — добавил источник.

Коммерческие беспилотники обладают как преимуществами, так и недостатками, отмечает Федутинов. С его слов, коммерческие дроны могут не уступать военным по ряду характеристик.

«Военные и гражданские беспилотники имеют свои особенности, которые связаны с задачами, для решения которых они создавались — и со спецификой среды, в который им необходимо работать, — отмечает Федутинов. — Создаваемые под определённые гражданские задачи БЛА могут быть не менее сложными и технологически продвинутыми в смысле своего оснащения, чем беспилотники военные.

Но при этом не будут иметь защищенной линии связи, вряд ли будут адаптированы для эксплуатации в широком диапазоне климатических условий и так далее».

Применение коммерческих дронов в военных целях само по себе не является чем-то невероятным. Более того, их использование говорит, скорее, о нехватке у противника «профильной» техники, заточенной на выполнение боевых задач. Остаётся только гадать, почему коммерческие машины, которые можно приобрести в интернете с доставкой на дом, остаются недосягаемыми для комплексов ПВО и почему спустя более чем год активных военных действий они всё ещё способны достигать российской территории незамеченными.