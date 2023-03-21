Советник Аксёнова: сбитые в Джанкое беспилотники целили в гражданские объекты

Джанкой, Крым, , 02:51 — REGNUM Целью всех беспилотников, сбитых в городе Джанкое на севере полуострова Крым были гражданские объекты. Такое заявление сделал 21 марта советник главы Республики Крым Олег Крючков в своём телеграм-канале.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Как пояснил Крючков, никаких военных объектов в районах, где были сбиты беспилотники, нет. При этом каждый беспилотный летательный аппарат был начинён взрывчаткой и шрапнелью для увеличения зоны поражения.

«Все беспилотники целили в гражданские объекты. Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами. Кроме взрывчатки, в каждом была шрапнель», — уточнил Крючков.

Ранее ИА REGNUM сообщало о последствиях атаки беспилотников на город Джанкой в Крыму. Было повреждено несколько гражданских объектов, пострадал один человек.

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