Медики рассказали о состоянии пострадавшего при атаке украинского беспилотника в Джанкое

Симферополь, , 09:15 — REGNUM Пострадавший при падении сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ в Джанкое мужчина в данный момент находится в центральной районной больнице. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Об этом 21 марта рассказали в минздраве Крыма.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пациент в состоянии средней степени тяжести, получает лечение в условиях стационара ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница», — приводит слова представителя регионального ведомства ТАСС.

Накануне глава администрации Джанкоя Игорь Ивин рассказал, что угрозы для жизни пострадавшего при падении сбитого украинского беспилотника в городе 35-летнего мужчины нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы Республики Крым Олег Крючков рассказал, что в профессиональном техникуме в Джанкое, который пострадал в результате падения сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, приостановлены занятия. В учебном здании и общежитии были выбиты стёкла.