До конца года на вооружение 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира Ягеллончика поступит дивизион американских реактивных систем HIMARS. Об этом на днях заявил глава военного ведомства Польши Мариуш Блащак. «Это дивизион, заказанный в 2019 году. Как вы знаете, Конгресс США одобрил наш заказ на очередные 500 пусковых установок HIMARS», — пояснил министр национальной обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

Блащак напомнил, что подобные реактивные системы США уже поставили на Украину. «Это очень важно, чтобы Войско Польское было оснащено оружием, которое зарекомендовало себя на фронте, зарекомендовало себя на войне, которое в руках украинцев показывает себя очень успешно», — подчеркнул глава польского Минобороны.

Предполагается, что полученные американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) будут размещены в городе Ольштын. От Ольштына до Калининграда — 103 километра по прямой. HIMARS же представляет собой модульное оружие, способное решать задачи на дистанциях до 300 км (а в 2023 году на вооружение поступит версия с дальностью стрельбы до 500 километров).

Штаб 16-й механизированной дивизии Войска Польского, добавим, находится в городе Эльблонг, всего в 45 км от российской границы.

Практически одновременно с сообщением о развертывании «Хаймарсов» у российской границы, Блащак заявил, что 20 марта начинает функционировать первый постоянный гарнизон армии США на польской территории. Он «будет заниматься инфраструктурной поддержкой американских войск, дислоцированных в Польской Республике», и управлять «передовыми форпостами» армии США, передавало РИА Новости.

О том, что Польша получит 500 установок РСЗО HIMARS, Блащак заявлял еще в феврале. Так он прокомментировал сообщение Пентагона о том, что Госдепартамент США одобрил продажу Польше систем залпового огня, боеприпасов и других вооружений на 10 млрд долларов.

pentagon.mil РСЗО HIMARS

Само по себе развертывание «Хаймарсов» у российской границы вызывает вопросы. Использование РСЗО по прямому назначению исключено — стрельба с территории страны НАТО по российской территории автоматически означает непосредственное столкновение России и альянса (и по сути, перспективу начала третьей мировой).

Сложно говорить и о том, что HIMARS будет средством психологического давления, — учитывая наличие в составе калининградской группировки ВС России оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М». Сравнительно недавно, в конце февраля, «Искандеры» ракетного соединения Балтфлота провели учения по нанесению ракетных ударов по важным объектам условного противника. «Несмотря на явно наступательный потенциал пусковых установок HIMARS, жителям нашего региона нечего опасаться. Они под надежной защитой частей Балтийского флота и в целом армии России», — отмечал руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Наиболее логичное объяснение развертывания «Хаймарсов» — и в целом концентрации натовских сил и техники вблизи и вокруг российского эксклава, удаленного от основной территории как минимум на 300 км по суше и более чем на 1 тыс. км по морю, — это стремление заставить Россию распылить свои силы, сказал ИА REGNUM Александр Носович, главный редактор портала RuBaltic. Ru.

Сравнение сил

Польша, напомним, приступила к крупнейшей за полвека кампании по перевооружению сухопутных войск, которое подразумевает закупку танков (1 тыс. южнокорейских K2 и 250 американских Abrams), самолетов и вертолетов, ракетных и артиллерийских систем и т.д. «Абрамсы» и К2 войдут в состав вновь формируемой дивизии Войска Польского, сообщил «Интерфакс». Четыре бригады этой дивизии будут развернуты в Подляском воеводстве, граничащем одновременно с Калининградской областью и Белоруссией. В составе дивизии будет действовать артиллерийская бригада, вооруженная польскими самоходными гаубицами Krab и южнокорейскими K-9.

В рамках новых военных расходов (на которые Польша в этом году готова выделить уже 3% ВВП) предполагается увеличить численность армии с нынешних 125 тыс. до 300 тыс. человек.

Группировка российских войск в калининградском оборонительном районе пережила сокращение (с 25 тыс. бойцов сухопутных сил в 1999 году до 10,5 тыс. к 2010-му). Но в ответ на развертывание американской ПРО межвидовая войсковая группировка была постепенно восстановлена. Еще до начала спецоперации на Украине она стала представлять собой полноценное соединение, объединяющее базы Балтфлота и его береговых войск, подразделения ВКС и сухопутные войска. В частности, была воссоздана упраздненная в 2002-м 18-я гвардейская мотострелковая дивизия.

Помимо ракетной бригады с «Искандерами», в области, в частности, развернут отдельный танковый полк, артбригаду, две мотострелковые бригады. За прикрытие эксклава с воздуха отвечают три полка ПВО с установками С-300 и С-400, истребительный авиаполк и вертолетный полк ВКС, штурмовой авиаполк и вертолетная эскадрилья морской авиации БФ.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

Еще в 2020 году сообщалось об оснащении калининградских частей новейшими модификациями Т-72 — танками Т-72Б3М. Морскую авиацию Балтфлота укрепляли истребителями Су-30СМ2, саму флотскую базу в Балтийске усилили МРК (малыми ракетными кораблями) проекта «Каракурт» — «Одинцово» и «Советск», вооруженными ракетами «Калибр».

Но форсированная милитаризация Польши должна — по замыслу натовских стратегов — вынудить Россию еще больше озаботиться прикрытием уязвимого Калининграда, по возможности ослабляя военное присутствие в зоне СВО, полагает Носович. И дело не только в Польше и Калининграде. «Не только милитаризация этой страны, но и вступление Швеции и Финляндии в НАТО призваны играть одну и ту же роль — отвлекать часть российских вооруженных сил с украинского театра военных действий, перебрасывать их, в случае Польши и скандинавов, на северо-запад», — указал эксперт.

Пока что нагнетание напряжения на рубежах России не принесло НАТО желаемого результата. За время с начала СВО, «за весь прошлый год кратного, существенно угрожающего безопасности российских регионов сокращения военной группировки РФ на северо-западе в Западном военном округе не произошло», отмечает Носович.

Недавно стало известно, что НАТО планирует увеличить число военных у границ с Россией. Предполагается, что группировка сил альянса в Польше, Норвегии и странах Балтии может составить до 100 тысяч человек, отмечал европейский филиал издания Politico.

Весьма немало, если учитывать, что в ноябре 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу оценивал численность группировки НАТО в Восточной и Центральной Европе примерно в 30 тысяч солдат. Неизвестно, удастся ли альянсу добиться воплощения в жизнь столь амбициозной программы.

Sgt. John Schoebel/Global Look Press Учения войск НАТО в Польше. 2023

«Гиена Европы» с американскими клыками

Варшава постоянно играет на обострение, прощупывая почву с помощью громких заявлений и провокационных действий: от возведения укреплений на границе с Калининградской областью до перехвата российских военных самолетов.

И того больше: на днях посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил о готовности Варшавы стать участницей конфликта с Россией, когда Киев потерпит поражение. Польское посольство, правда, поспешило заявить о неверной интерпретации слов чиновника, но, как говорится, осадок остался.

Польские военные еще откровеннее. В 2022 году бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак прямо сказал о том, что Калининград является «оккупированной территорией» с 1945 года. «У нас есть право предъявить претензии на эту территорию, которую занимает Россия», — утверждал он.

Варшава говорит об «элементах своей стратегии по обороне и сдерживанию», а «заокеанские кураторы» из Вашингтона заявляют, что передача вооружений Польше не приведет к «изменению основного военного баланса в регионе». Как ранее указывало ИА REGNUM, едва ли накапливание и размещение наступательного вооружения можно расценивать как стратегию сдерживания. Варшава хочет стать главной военной силой Европы и не собирается ограничивать себя сугубо оборонительной стратегией.