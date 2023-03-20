Посольство Польши во Франции заявило о неверной интерпретации слов посла о конфликте с Россией

Варшава, , 02:15 — REGNUM Представители дипмиссии Польши в Париже опровергли информацию о прямом участии Варшавы в украинском конфликте. В посольстве отметили, что СМИ неверно интерпретировали высказывание посла Яна Эмерика Росцишевского о том, что Польша вступит в конфликт с Россией, если ВСУ потерпит поражение. По заявлению ведомства, слова дипломата якобы вырваны из контекста.

Польша. Бандера Иван Шилов © ИА REGNUM

В посольстве уточнили, что прослушали запись разговора и пришли к выводу: заявлений о прямом участии Польши в конфликте не было. Посол, якобы, сказал, что в случае поражения Украины, «возможно нападение или втягивание Россией в войну очередных стран Центральной Европы — Прибалтики и Польши».

При этом в дипмиссии заверили, что Ян Эмерико Росцишевский чётко обозначил позицию, что Польша не находится в состоянии войны, но делает всё, чтобы помочь Украине защитить себя в этом конфликте.

Как сообщало ИА REGNUM, президента Польши Анджея Дуду предупредили о бесперспективности агрессии в отношении России. С соответствующим заявлением выступил депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет.