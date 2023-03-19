Посол Польши допустил прямое участие Варшавы в конфликте с Россией

Варшава, , 20:40 — REGNUM Если ВСУ не смогут «отстоять независимость Украины» на поле боя, у Польши «не останется другого выбора», кроме как вступить в конфликт, заявил 19 марта в эфире телеканала LCI посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский.

Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише. © Стрингер/ РИА Новости

На территории Украины идет сражение за ценности и культуру Запада, заявил посол, и в этом сражении необходимо победить, добавил он.

Ранее французский депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил, что Польша, втягивая ЕС в конфликт на Украине, не учитывает интересы большинства стран Евросоюза.

9 марта первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский сказал, что возможные поставки западных истребителей Украине (позже о таком решении заявили в Польше и Словакии) приведут к прямой вовлеченности НАТО в конфликт.