Версия о том, что к взрывам газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» причастны некие проукраинские силы, может поставить под угрозу ту иностранную помощь, которую Киев получает от европейских союзников. С таким предостережением выступил в статье, написанной для The Wall Street Journal, американский политик Джон Болтон, который занимал посты постпреда США в ООН при Джордже Буше — младшем и советника президента по нацбезопасности при Дональде Трампе.

Сергей Корсун ИА REGNUM Доказательство

«Новые разведывательные данные, предполагающие, что «проукраинская группа» организовала диверсию на газопроводах «Северный поток» в сентябре, вызвали неожиданную политическую реакцию в Европе», — отмечает Болтон в статье под заголовком «Почему Запад не позволит Украине победить Россию?» Эпитет «неожиданная» применительно к реакции европейцев употреблен, вероятно, в ироническом ключе.

На фоне «потенциальных экономических потрясений» от подрыва газопроводов, по которым топливо шло в Европу, «спекуляции о прямом или косвенном вовлечении Украины» в теракт подрывают поддержку, которую Запад может оказывать Киеву, указывает Болтон.

В той же статье экс-советник Трампа озвучил тезис: Джо Байден «хочет, чтобы Россия проиграла, но боится победы Украины».

Теракты на «Северных потоках», случившиеся в сентябре прошлого года, как известно, вновь оказались в центре внимания месяц назад, после публикаций расследования американского журналиста Сеймура Херша. Там речь шла о причастности к подрыву руководства ЦРУ и конкретных лиц в администрации Байдена.

Версия об украинском следе в теракте, оставившем европейцев без газа, начала разгоняться в СМИ около недели назад с подачи The New York Times. Авторитетное американское издание со ссылкой на разведку США сообщило: разведданные, переданные руководству США, свидетельствуют о причастности «проукраинской группировки». Правда, при этом делалась оговорка: информацией о связи группировки с президентом Украины Владимиром Зеленским или его «главными помощниками» власти США не располагают.

«Украина отрицала какую-либо ответственность. Немецкие власти предположили, что это может быть операция Кремля под чужим флагом, подготовленная для того, чтобы вызвать подозрения в адрес Киева», — отмечает Джон Болтон.

Gage Skidmore Джон Болтон

При этом версию украинского следа подхватили германские СМИ. Die Zeit пишет о том, что следы группы «ведут на Украину», а Der Spiegel утверждает: его источники обнаружили яхту «Андромеда», которую, по версии NY Times, использовала «проукраинская группа».

Отношение Москвы к этим построениям известно — «полная чушь», призванная отвлечь от расследования причастности к теракту специалистов из США и Британии.

С другой стороны, на исходящую из США версию резко отреагировали и в Киеве. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал серию статей о «проукраинской группировке» в разных изданиях скоординированной акцией.

Публикации, что очевидно, вызваны попытками Вашингтона отвести от себя обвинения, вызванные разоблачениями Херша, сказал ИА REGNUM эксперт-американист Дмитрий Дробницкий.

Но остается вопрос: если надо отвести от себя подозрения, а версия «причастности России» отпадает за явной нелогичностью, то почему на роль «злодеев», организовавших теракт, назначены преданные Западу украинцы (а не, например, условные международные террористы)? Ведь — на что указывает и Болтон — это явно не улучшит репутацию Киева в глазах европейских союзников, в первую очередь немцев.

Версию, которая проскальзывает в статье Болтона — «Байден боится победы Украины», эксперты не считают убедительной. Скорее, это следствие хаоса во внутриамериканской политике, когда «важнее всего свалить аппаратного врага», считает Дробницкий.

По мнению, которое он озвучивал и ранее, появление разоблачений Херша связано с борьбой с людьми клана Клинтонов в окружении Байдена. Конкретно — с помощником президента по нацбезопасности Джейком Салливаном и директором ЦРУ Уильямом Бернсом.

White House/Global Look Press Джо Байден и Джейк Салливан

«Представьте: вы хотите отвести подозрения от Клинтонов, вывести их из-под удара. Кто тогда взорвал «Северные потоки»? Исламисты? Но как они это сделали и зачем им «Северные потоки»? Более того, если это исламисты, то их поступок, стало быть, надо осудить. А если вы их осудили, то это значит, что «Северные потоки» несли благо Европе?» — реконструирует Дробницкий логику заказчиков публикаций об «украинской версии».

«Значит, это будто бы сделали украинцы в отместку России. Если версия «заходит», то у США появляется возможность сказать: «Осуждаем любые террористические акты на инженерной инфраструктуре. Однако отчаявшихся украинцев, которые подверглись брутальной атаке России, можно понять», — рассуждает собеседник.

Но, отмечает он, при этом Зеленский и другие фигуры, с которыми США «работают» на Украине, явно выводятся из-под удара — «они не знали».

Джон Болтон, бьющий тревогу о том, не повредит ли это поддержке Украины, — «человек, который к упомянутым внутренним вашингтонским разборкам и медийным имеет малое отношение и ничего в них не понимает», отмечает Дробницкий. Болтон, будучи «упертым неоконсерватором, очень прямым и примитивным человеком», делает яркие и агрессивные, «ястребиные» заявления. И за счет этого получает трибуну в прессе.

«Наивно предполагать, что раскрутка версии об украинской причастности к диверсиям означает «слив» Киева или даже отказ Запада от поддержки конкретно Владимира Зеленского», — соглашается Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН. Но, по его мнению, за появлением «киевского следа» стоит не хаос, а выверенная стратегия.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«Для США сейчас главное — не осложнять отношения со странами Европы на фоне того, как в этих странах растет усталость от антироссийской повестки. Главное — не допустить раскола в евроатлантическом единстве», — отмечает эксперт-американист Малек Дудаков. «На отношение Европы к Украине это не повлияет, тем более что идет вброс об абстрактной «проукраинской группе», — добавил эксперт. Союзники США не в том положении, чтобы менять отношение к киевскому режиму и тем более отказывать ему в поддержке.

Для того чтобы отвести от себя подозрения в терроризме, чреватые имиджевым ущербом, самое примитивное, что можно сделать, — перевести ответственность на Украину, сказал Блохин ИА REGNUM. «Для Киева это как с гуся вода, ведь он «борется с Россией», а на войне все средства хороши», — подчеркнул он. Сейчас глава киевской дипломатии Кулеба позволяет себе возмущаться, но если Вашингтон даст команду, то Киев без особых возражений возьмет на себя и ответственность за «акцию», полагает эксперт.