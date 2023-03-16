Болтон заявил, что президент США Байден хочет поражения России, но боится победы Украины

Вашингтон, , 05:38 — REGNUM Экс-помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что российским властям удалось предотвратить ответ на спецоперацию со стороны США и союзников Североатлантического альянса, у которых нет стратегических планов. Мнение Болтона опубликовали в газете The Wall Street Journal.

Джон Болтон Gage Skidmore

По мнению Болтона, натовские страны «испугались угроз со стороны Москвы», а американский президент Джо Байден «не смог, да и не особо старался» предотвратить конфликт.

«Байден хочет, чтобы Россия проиграла, но боится победы Украины», — заявил Джон Болтон.

Политик пояснил, что США помогает Украине обороняться, но не настолько, чтобы это имело значительный эффект. К тому же запасы вооружения на исходе, восполнить их — мощностей недостаточно.

«Нерешительность Белого дома препятствует ведению боевых действий ВСУ и открывает политические двери перед теми, кто выступает против военной помощи со стороны США», — резюмировал Болтон.

Как сообщало ИА REGNUM, военные действия против России по аналогии с поведением США в Ираке и Афганистане могут привести к тому, что американские наёмники получат отрезвляющий урок. Об этом предупредил ветеран армии Ноктис Дрейвен.