Путин назвал полной чушью причастность украинской группировки к терактам на газопроводах

Улан-Удэ, , 20:11 — REGNUM Заявления о том, что теракты на нитках «Северного потока» якобы совершила некая проукраинская группировка — это «полная чушь», заявил 14 марта президент России Владимир Путин.

Диверсия на «Северных потоках» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Очевидно, что теракт был свершен «на государственном уровне», сказал президент. Судя по всему, было установлено несколько взрывных устройств, отметил Владимир Путин.

Президент также добавил, что «теоретически» во взрывах на «Северном потоке» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта своего СПГ в Европе.

Как сообщалось ранее, версию о причастности частной проукраинской группировки, не связанной ни с западными, ни с киевскими властями, высказали (со ссылкой на «осведомленные источники») американские и британские СМИ.