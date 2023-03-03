Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель высказался против исключения России из «Большой двадцатки» (G20) — клуба правительств и глав центробанков экономически развитых стран мира. Выступая на международной политологической конференции «Раисина диалог», которая состоялась в Нью-Дели, Боррель сказал, что подобный шаг не соответствовал бы принципам международного сотрудничества.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров и Жозеп Боррель

Заявление прозвучало по итогам встречи глав МИД «двадцатки». Которую, по оценке главы российской дипломатии Сергея Лаврова, Запад попытался превратить в балаган — и где западным амбициям по Украине были принесены в жертву все вопросы, которые должны были создавать сердцевину повестки G20.

«Вы не можете говорить о том, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, и затем просить о том, чтобы Россия вышла из состава G20. Довольно-таки противоречиво, разве нет?» — подчеркнул Боррель в беседе с одним из журналистов.

Заявление, выдержанное в духе романса «Не уходи, побудь со мною», как раз противоречит всем предшествующим выступлениям лидеров коллективного Запада. Год назад президент США Джо Байден поддержал предложение Польши вывести Россию из состава G20. В проект оборонного бюджета США на этот год включено предписание, что Вашингтон будет добиваться исключения России не только из G20, но еще из нескольких международных структур: Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности и Международной ассоциации страховых надзоров.

Gage Skidmore Джо Байден

При этом Байден признал — решение вопроса об исключении России будет зависеть от остальных членов клуба, в том числе Китая, отмечало Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом). Но тогда речь шла о препятствии (в виде позиции Пекина) для желания коллективного Запада в очередной раз «наказать» Россию. Теперь же глава евродипломатии сам выступил против такого наказания — и это сразу после того, как ЕС принял 10-й пакет санкций против России.

Если бы Боррель заявил о том, что выступает за исключение России из G20, это свидетельствовало бы о готовности Брюсселя к расколу внутри «двадцатки», который бы имел долгосрочные негативные последствия для всех стран Европейского союза, сказал ИА REGNUM гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Поэтому вопрос об исключении из «Большой двадцатки» был бы безумием, и никакой ответственный политик на это бы не пошел, — считает собеседник. — Однако следует учитывать, что эта площадка будет использоваться для того, чтобы изолировать Россию и противопоставить ей всех остальных участников этой группы. Это неизбежность, с которой мы должны считаться».

В позиции Брюсселя в этот раз прагматизм возобладал над идеологическими требованиями «отмены» России на международном уровне, считает Станислав Ткаченко, эксперт клуба «Валдай», профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

«Миссия G20 — это управлять мировой экономикой или реагировать на угрозы, которые возникают в мировой экономике. И без России решить эту задачу уже невозможно, — сказал Ткаченко ИА REGNUM. — Например, кризис 2008 года был разрешен во многом именно благодаря России. Поэтому у Брюсселя здесь вполне прагматический интерес.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Рабочий визит главы МИД РФ Лаврова в Индию

Без России и Китая «Большая двадцатка» превратится в «Клуб любителей США».

Слова Борреля можно истолковать не как нежелание ЕС исключить Россию из G20, а как признание в том, что подобный шаг практически неосуществим. Так, в частности, полагает Владимир Шаповалов, политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ. Он обратил внимание на то, что в G20 нет механизма, с помощью которого можно было бы добиться удаления Москвы из «Группы двадцати».

«ЕС в лице Борреля выступает против исключения России из «Большой двадцатки» также потому, что сейчас остается всё меньше площадок для диалога между Россией и Западом», — заметил Шаповалов.

На Западе, насколько можно судить, хорошо понимают, к каким последствиям может привести уход России из G20. Без России будет куда труднее добиться стабилизации мировых финансов и в целом глобального развития, полагает Кортунов. И это не говоря о том, что курс на выведение РФ из «двадцатки» в конечном итоге приведет к тому, что G20 потеряет свой универсальный характер и будет постепенно эволюционировать в нечто вроде «расширенной «семерки». Судя по всему, понимают это даже в Вашингтоне.

«Байден не хочет провоцировать раскол мира из-за России. Это слишком высокая цена за изоляцию Москвы в мировой экономике. Теоретически если бы в G20 был консенсус и все ее члены выступили за исключение России, то США были бы довольны. Но в Белом доме понимают, что добиться такого консенсуса невозможно и призывать к нему было бы просто глупо», — заметил по этому поводу Кортунов.

Впрочем, и у самой России пока нет причин удаляться из «Группы двадцати». И Ткаченко, и Кортунов констатировали, что это важная структура, в рамках которой отрабатываются вопросы, которые будут определять будущий миропорядок.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров) и министр иностранных дел КНР Цинь Ган во время встречи в Президентском дворце. Саммит G20 в Индии

«Мы в рамках G20 можем действовать как минимум в блоке с другими государствами БРИКС — Китаем, Индией, Бразилией, ЮАР — и лишить США возможности монопольно использовать единственную глобальную трибуну для управления мировой экономикой», — добавил Ткаченко.

«России пока рано хлопать дверью и уходить из «Большой двадцатки», — согласен с ним Шаповалов. — Напротив, мы должны инициировать изменение состава «Большой двадцатки», дабы добиться уменьшения веса стран Запада и увеличения веса незападных стран. Потому что это справедливо и соответствует нынешнему балансу сил и интересов в мире».

В заключение все три эксперта обратили внимание на то, что в G20 нет механизмов исключения каких-то стран. И если бы страны — члены этой организации и сговорились против России, то ее выдворение затянулось бы на долгий срок. С непредсказуемым результатом.