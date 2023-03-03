Глава дипломатии ЕС Боррель: исключение России из G20 противоречит принципу многосторонних отношений

Нью-Дели, , 09:06 — REGNUM Исключение России из G20 противоречило бы принципу многосторонних отношений, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на международной политологической конференции «Раисина диалог» в Нью-Дели.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель © Mohammad Abu Ghosh/Global Look Press

«Вы не можете говорить о том, что хотите продвигать принцип многостороннего сотрудничества, и затем просить о том, чтобы Россия вышла из состава G20», — ответил он на предложение решать текущие мировые проблемы без России.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в США был опубликован проект оборонного бюджета страны, из которого следует, что Вашингтон будет добиваться исключения Москвы из ряда международных организаций, в том числе G20.

В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что попытка США затруднить работу России в G20 не сработает.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что вопрос об исключении Российской Федерации на площадке G20 не ставится.