Боррель выступил против исключения России из G20
Нью-Дели, 3 марта 2023, 09:06 — REGNUM Исключение России из G20 противоречило бы принципу многосторонних отношений, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на международной политологической конференции «Раисина диалог» в Нью-Дели.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре в США был опубликован проект оборонного бюджета страны, из которого следует, что Вашингтон будет добиваться исключения Москвы из ряда международных организаций, в том числе G20.
В свою очередь замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что попытка США затруднить работу России в G20 не сработает.
Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что вопрос об исключении Российской Федерации на площадке G20 не ставится.