Евгения Кондакова, , 15:08 — REGNUM Встреча глав МИД G20 в Нью-Дели проходила, как отметил в обращении к участникам мероприятия премьер-министр Индии Нарендра Моди, во времена глубоких глобальных разногласий. Поэтому глава правительства и министр иностранных дел принимающей стороны Субраманьям Джайшанкар призвали дипломатов отложить противоречия и достичь консенсуса по тем вопросам, по которым это возможно.

Сергей Лавров Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Повестка дня министерской встречи 2 марта включала вопросы продовольственной безопасности, удобрений и топлива — всё, что важно для развивающихся стран. Кроме того, не могли обойти стороной ситуацию на Украине, но и её Индия предложила рассматривать не в том контексте, что любит продвигать Запад, а с точки зрения влияния на остальной мир. Через призму продовольственной обеспеченности и энергетического кризиса.

В качестве председателя G20 Индия стремится сделать работу объединения инклюзивной и продуктивной, нацеленной на решение проблем максимального количества людей по всему миру, что отражает выбранный девиз: One Earth, One Family, One Future.

Выражение «поворот на Восток» звучит довольно часто в дипломатической лексике, а встреча глав МИД G20 в Нью-Дели стала поворотом на Юг.

Одной из задач на период своего председательства в G20 (1 декабря 2022 года — 30 ноября 2023 года) Индия обозначила содействие экономическому развитию стран глобального Юга, то есть развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди © Zuma\TASS

В течение года запланировано свыше 200 различных мероприятий в рамках «двадцатки». Но главным станет ежегодный саммит G20 с участием лидеров, и хотя до него ещё полгода (9–10 сентября), имена приглашённых уже известны: кроме собственно «Группы 20» в этом списке — представители международных организаций, без которых невозможно решить вопросы глобального характера, а также Испания, Нидерланды, ОАЭ, Оман, Сингапур, Бангладеш, Египет, Нигерия, Маврикий (из этих девяти стран семь относятся к глобальному Югу). А вот президента Украины Владимира Зеленского на саммит звать не собираются.

Индия стремится максимально включить Россию в деятельность G20 и пресечь любые попытки свести дискуссию целиком и полностью к украинской проблематике.

В отличие от прошлого года западные чиновники не требовали изоляции России, более того, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен в преддверии встречи заявили, что не будут игнорировать мероприятия с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова, но пообещали не позволить российской делегации продвигать свои тезисы с трибуны G20.

Изначально никакого общения руководителей внешнеполитических ведомств РФ и США на полях «двадцатки» не планировалось, но уже в Индии Блинкен попросил о контакте с коллегой, и они пообщались на ходу. Это был их первый личный разговор с начала СВО.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен © Турар Казангапов/ТАСС

Как рассказали американские источники агентства Associated Press, беседа длилась около десяти минут, Блинкен в разговоре с Лавровым сделал акцент на трех вопросах: Вашингтон продолжит поддерживать Украину, призвал Москву пересмотреть решение о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях и освободить осуждённого в РФ за шпионаж гражданина США Пола Уилана.

«Я сказал министру иностранных дел то, что я и многие другие говорили на прошлой неделе в Организации Объединённых Наций, и то, что многие министры иностранных дел G20 сказали сегодня: положить конец этой агрессивной войне, заняться осмысленной дипломатией, которая может привести к справедливому и прочному миру. Я сказал ему, что вне зависимости от того, что ещё происходит в мире и от наших двусторонних отношений, мы всегда готовы обсуждать тему контроля над стратегическим вооружением», — сообщил позже на пресс-конференции госсекретарь США.

Ни о какой изоляции России на полях G20 не было и речи.

Лавров провёл ряд переговоров с коллегами из дружественных стран, в том числе Китая, Турции, Бразилии. Да и не всем западным партнёрам, по словам министра, при встрече в кулуарах или коридорах «удаётся как бы отвернуться и пробежать мимо».

Индия. Нью-Дели. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Тем из них, кому не удалось избежать такой встречи, Сергей Лавров задавал неприятные для европейцев вопросы.

«Я сегодня в кулуарных беседах с западными коллегами привлекал их внимание (к ситуации с правами русскоязычных на Украине. — Ред.). Они смотрят на тебя и как бы, не моргая, ничего сказать не могут в ответ», — рассказал глава МИД РФ.

Выступая на заседании Совета министров иностранных дел G20, Лавров заявил:

«Хотел бы принести извинения индийскому председательству и коллегам из стран глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу над повесткой дня «двадцатки» в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, прежде всего на Россию».

В попытках переложить ответственность на Москву особенно старались представители стран, признавших, что с 2015 года накачивали Украину оружием для войны против России, подчеркнул он.

Лавров отметил необходимость поставить заслон нелегитимным санкциям, любым формам нарушения свободы международной торговли, манипулированию рынками, произвольному введению ценовых потолков и другим попыткам присвоения чужих природных ресурсов, в чём его поддержал глава МИД КНР Цинь Ган.

Индия. Нью-Дели. Министр иностранных дел КНР Цинь Ган во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Президентском дворце © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Российский министр поднял несколько тем, которые Западу слышать не хотелось совсем.

Во-первых, диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Наблюдаем провоцируемую Западом деградацию международных экономических отношений, их трансформацию в оружие, в том числе в энергетической сфере. Шокированы безнаказанной диверсией против магистральных газопроводов «Северного потока» в зоне ответственности НАТО и ЕС. Настаиваем на честном и быстром расследовании этого акта терроризма, с участием России и других заинтересованных сторон», — заявил Лавров.

Из расследования американского журналиста Сеймура Хёрша стало известно, что этот террористический акт совершили Соединённые Штаты при содействии Норвегии под прикрытием учений Baltops. Сейчас Запад упорно замалчивает эту тему, ссылаясь на продолжающееся расследование.

Во-вторых, реальное осуществление «зерновой сделки», заключённой Россией и Украиной в Стамбуле при посредничестве Турции и ООН: зерно-то украинское экспортируется, а вот вывоз российских удобрений упорно блокируется.

Сухогруз Zante с украинским зерном в проливе Босфор у побережья Стамбула © ERDEM SAHIN/ЕРА/ТАСС

«Пора прекратить разыгрывать продовольственную карту. Сегодня львиная доля поставок зерна из Украины идёт по демпинговым ценам на фурах в Евросоюз, а не в беднейшие государства. Вывозу российской сельхозпродукции чинятся откровенные препятствия по всему миру, как бы ни убеждали всех в обратном представители ЕС», — заявил Лавров.

Несмотря на все старания Индии, преодолеть противоречия не удалось. В результате из-за разногласий по пунктам, связанным с Украиной, коммюнике от имени всех министров не принято. Так же как и 25 февраля, на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран G20. Запад настаивал на использовании формулировки «война на Украине», как в прошлогоднем совместном заявлении саммита «двадцатки» на Бали, но Россия и Китай были против.

«Наши западные коллеги, как и год назад при индонезийском председательстве, добивались всеми правдами и неправдами, прежде всего неправдами и различными риторическими заявлениями, выдвинуть на передний план проблему ситуации вокруг Украины, которую они, конечно же, подают под соусом так называемой российской агрессии», — сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

Запад проигнорировал аргументы российской делегации о том, что с того момента произошло много важных событий: диверсии на «Северных потоках», признание бывших лидеров ФРГ, Франции и Украины Ангелы Меркель, Франсуа Олланда и Петра Порошенко в том, что Минские соглашения они подписывали исключительно для выигрыша времени на накачку Киева оружием и подготовки его к войне против России.

«Что касается содействия в разрешении кризиса, мы многократно публично говорили, что никогда не отказываемся от серьёзных предложений, которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение. Напомню в очередной раз: когда нас призывают к переговорам, я не помню, чтобы хоть кто-то из западных коллег, да и из ряда других государств призывал к переговорам Украину. Наверное, в этом есть своя «сермяжная правда», потому что Украину как раз настраивают на продолжение войны», — заявил Лавров.

Индия. Нью-Дели. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции в Президентском дворце © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

По его словам, Запад принёс в жертву своим амбициям по Украине все вопросы, которые должны создавать «сердцевину» повестки «двадцатки».

Тем не менее бумагу под названием «Резюме председателя и итоговый документ», где страны G20 как группа пришли к консенсусу по многим важным вопросам, всё же приняли.

«Мы глубоко обеспокоены вызовами глобальной продовольственной безопасности, усугубляемыми текущими конфликтами и напряженностью. Содействие доступности, приемлемости, устойчивости, равноправию и прозрачному потоку продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, включая удобрения, во всех уголках земного шара для борьбы с голодом и недоеданием — это текущая необходимость. Мы подтверждаем нашу поддержку открытой, прозрачной, инклюзивной, предсказуемой и недискриминационной торговли сельскохозяйственной продукцией на основе правил Всемирной торговой организации», — заявили главы МИД G20.

Отмечена растущая угроза неправильного использования новых технологий в террористических целях: например, для террористической пропаганды и вербовки, планирования и осуществления нападений террористы использовали информационные и коммуникационные технологии. Для противостояния этому необходимо укрепление международного сотрудничества посредством обмена передовым опытом, информацией и эффективной взаимной правовой помощью.

«Мы осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях, в том числе на почве ксенофобии, расизма и других форм нетерпимости или во имя религии или убеждений, признавая приверженность всех религий делу мира. Терроризм представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности.

Все акты терроризма преступны и не имеют оправдания, независимо от их мотивов, где бы, когда бы и кем бы они ни совершались. Эффективные контртеррористические меры, поддержка жертв терроризма и защита прав человека не противоречат друг другу, а дополняют и усиливают друг друга. Целостный подход на основе международного права может эффективно противостоять терроризму», — говорится в документе.

Он также содержит призыв к более тесному партнёрству в борьбе против международной наркоторговли.

Кроме того, главы МИД G20 подтвердили намерение достичь нулевых выбросов парниковых газов и углеродной нейтральности к середине века, учитывая национальные особенности стран, а также сохранить биоразнообразие.

Дипломаты выразили соболезнования пострадавшим от землетрясений Турции и Сирии и призвали мировое сообщество продолжать оказывать этим странам гуманитарную помощь и содействие в восстановлении.

Что такое COVID-19, на себе ощутили все государства, и повторения не хотел бы никто, поэтому отметили необходимость совместной работы по предотвращению новых пандемий, укрепления ключевых аспектов глобальной архитектуры здравоохранения при ведущей роли ВОЗ, а также обеспечения равного доступа к своевременным, безопасным, качественным и доступным по цене медицинским услугам для всех, в том числе и для стран с низким и средним уровнем дохода.

Не было в документе только позиции G20 по Украине из-за возражений России и Китая.

На пресс-конференции глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар сказал:

«Если бы у нас была идеальная встреча и согласие по всем вопросам, то это было бы совместное заявление. Но были вопросы, и я скажу откровенно, по конфликту на Украине, по которым у сторон были разногласия. То есть по широкому спектру вопросов мы смогли принять не итоговый документ, а резюме председателя, так как по украинскому вопросу были разногласия, которые мы не смогли разрешить между различными сторонами, имеющими разные взгляды».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на церемонии приветствия участников совещания глав МИД G20 © Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

В документе говорится, что большинство членов осудили «агрессию РФ против Украины», но были другие взгляды и разные оценки ситуации и санкций.

Украинский конфликт «ограничивает экономический рост, увеличивает инфляцию, нарушает цепочки поставок, повышает энергетическую и продовольственную нестабильность, повышает риски для финансовой стабильности. <…> Понимая, что G20 — это не площадка для решения вопросов безопасности, мы признаем, что вопросы безопасности могут иметь серьёзные последствия для мировой экономики», — гласят резюме председателя и итоговый документ встречи глав МИД G20.