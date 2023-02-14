Террористы «разового использования». Как противостоять украинским атакам
За время спецоперации существенно возросло количество террористических атак «со стороны украинских спецслужб и националистических формирований». Целями становятся объекты топливно-энергетического комплекса, транспорт, органы власти и военная инфраструктура России. Об этом заявил директор ФСБ Александр Бортников, выступая 14 февраля на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).
Только за последние несколько дней стало известно о серии инцидентов, которые (если будет подтверждена причастность Киева) можно считать наглядным подтверждением слов главы ФСБ.
14 февраля была обнародована информация о задержании в Пензенской области четверых молодых людей (троих безработных и студента), которым инкриминируются две диверсии на железной дороге. Следствие полагает, что указания о поджогах дал пользователь мессенджера Telegram с Украины, приславший подробную инструкцию, как приготовить горючую смесь и избежать задержания. Исполнители получили от украинского заказчика 10 тыс. и 30 тыс. рублей.
В тот же день стало известно о задержании в Красноярском крае трех молодых людей по обвинению в похожем преступлении — поджоге трансформаторной подстанции.
С начала февраля ФСБ сообщила о трех предотвращенных терактах на железных дорогах. 1 февраля — в Свердловской области. Как передавал «Интерфакс», трое задержанных готовили нападение «за денежное вознаграждение по заданию украинских неонацистов». При обыске изъяты: «орудия совершения преступлений, символика украинского националистического вооруженного формирования» и схемы объектов Свердловской ЖД.
На следующий день стало известно о захвате двух вооруженных террористов, готовивших подрыв железнодорожного моста в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, сообщило ТАСС. Неделю спустя, 9 февраля, НАК стало известно о сорванном теракте на железной дороге в Ставрополье. «Бандиты скрывались в одном из домов на хуторе Петровский. На предложение сдаться они открыли стрельбу и в результате были уничтожены ответным огнем», — передал канал «Россия-24».
Помимо диверсий, сообщается о раскрытии случаев классического шпионажа. 13 февраля у железнодорожного подъезда к военному объекту Минобороны в Подмосковье задержали мужчину. У него изъяли профессиональную камеру с фотографиями железнодорожных объектов и несколько мобильных телефонов.
С начала спецоперации украинские разведслужбы — СБУ и Главное управление разведки минобороны — активизировали работу по трём направлениям: сбор данных об оборонном потенциале России, диверсии и работа с общественным мнением, сказал ИА REGNUM генерал-майор внутренней службы в отставке Владимир Ворожцов.
Исполнителей диверсий можно разделить на две разновидности, добавил собеседник. «Первая — низкоквалифицированные, «разового использования». Их за небольшие суммы привлекают для совершения терактов, — указал Ворожцов. — Вторая подгруппа, представляющая большую опасность, — небольшие, хорошо подготовленные и законспирированные террористические ячейки, которые привлекают для строго определенных акций. Два примера — убийство публициста Дарьи Дугиной в Подмосковье и подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту».
Серию атак на объекты военной инфраструктуры, которые фиксируются с первых дней СВО, можно отнести к действиям первой разновидности, полагает эксперт. Сообщение о первом нападении появилось еще 28 февраля 2022 года — в Луховицах (Московская область) неизвестный разбил два окна военкомата и кинул внутрь бутылки с «коктейлем Молотова». Утверждалось, что ворота военкомата были разрисованы цветами украинского флага. Нападение активно «подсвечивали» признанные иноагентами порталы «Медуза» и «Медиазона».
По состоянию на октябрь 2022 года было известно о нескольких десятках похожих преступлений. Наиболее известным инцидентом в этой серии поджогов можно считать дело ранее судимого бывшего сельского учителя Ильи Фарбера, приговоренного за две атаки на военкоматы в Удмуртии к трем годам лишения свободы. Так называемое представительство президента Украины в Крыму активно освещало похожее нападение на здание городской администрации Евпатории, которое в мае 2022 года совершил «художник-акционист» Богдан Зиза.
Некоторых поджигателей можно было бы счесть одиночками (Фарбер утверждал, что «хотел проверить себя»). При этом, по информации источников портала Life в правоохранительных органах, вербовщики, предположительно, связанные с украинскими спецслужбами, платили исполнителям поджогов в российских регионах около 30 тыс. рублей. Сообщалось, что заказчики и исполнители поддерживали связь через анонимайзеры — VPN и сеть TOR, вознаграждение получалось криптовалютой. Потенциальных исполнителей находили по радикальным постам в соцсетях и мессенджерах.
Задержанная в апреле 2022 года группа, готовившая покушение на журналиста Владимира Соловьева, предположительно, работала по прямому заданию Службы безопасности Украины, сообщал Telegram-канал Baza. Утверждалось, таким образом через неонацистский канал в Telegram СБУ завербовала несколько молодых людей, в 2013 году проходивших по делу о нападениях на национальной почве.
Методы выявления и противодействия террористическим угрозам хорошо известны и не новы, вопрос лишь в эффективности их использования, подчеркивают эксперты. Первый метод — аналитическая и прогностическая работа, «а также то, что называется фильтрованием граждан, то есть своевременное выявление лиц, вызывающих оперативный интерес», подчеркнул генерал-майор МВД в отставке Ворожцов. Второе направление, добавил он, — это, собственно, контртеррористическая работа против организованных групп и спящих ячеек. «А для населения есть известные рекомендации: бдительность, внимательность и своевременное информирование правоохранительных органов», — добавил Ворожцов.
Одной лишь гражданской бдительности недостаточно, полагает генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов. «Обострение террористической угрозы в момент боевых действий — ожидаемое явление. Перед нашими специальными службами и правоохранителями стоит основная задача — восстановление взаимоотношений между правоохранительной системой и обществом. Между тем у нас не существует нормально функционирующей системы народных дружин. У нас практически нет территориальной обороны», — констатировал Михайлов в комментарии ИА REGNUM. Эти задачи еще предстоит решить «квалифицированным специалистам, у которых есть опыт подобной работы», добавил собеседник.
При этом Михайлов отметил, что спектр угроз будет расширяться. Он напомнил об официальном сообщении Службы внешней разведки от 13 февраля о том, что США готовят заброску групп, связанных с международными террористическими организациями, на территорию России и стран СНГ. «Особое внимание уделяется привлечению к сотрудничеству выходцев с российского Северного Кавказа и из Центральной Азии», — говорится в сообщении СВР.
Атаки на российских граждан могут совершаться не только внутри страны, но и за рубежом, добавил генерал-майор ФСБ в отставке Михайлов. «По сути, любой российский гражданин на отдыхе может стать объектом посягательства», — заметил собеседник. «Создаётся ощущение, что пройдёт время, и за границу будет выезжать просто опасно», — считает Михайлов.