Москва, , 13:04 — REGNUM Следователи подтвердили версию о причастности киевских спецслужб к взрыву на Крымском мосту. Об этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил в опубликованном 19 октября интервью РИА Новости.

Крымский мост © ИА REGNUM

«Следственным путём подтверждена версия о том, что планирование и организацию террористического акта на Крымском мосту осуществили [киевские] спецслужбы», — сказал глава СКР.

Бастрыкин напомнил, что подозреваются в причастности к преступлению граждане России, Армении и Грузии, а также граждане, проживавшие на территории б. УССР. В их числе те, кто обеспечил транзитный канал перевозки различных товаров в Россию, чтобы затем провезти через границу взрывчатку. Восемь из 12 подозреваемых задержаны.

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