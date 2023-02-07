Арестович предсказал Украине повторение «корейского сценария» после завершения конфликта

Киев, , 00:45 — REGNUM Украина может повторить «корейский сценарий» после завершения конфликта. Такое заявление сделал экс-советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович, сообщает издание «Страна».

Алексей Арестович Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Рассуждая о возможных сценариях выхода из конфликта, Арестович указал, что его завершение может быть совершенно другим, нежели предполагалось полгода назад или три месяца назад.

«Ну, условно сценарий двух Корей. Что делать Западу? Нужно делать Южную Корею в той части, что остается. А значит, речь идет о гарантиях, потому что Южная Корея с гарантиями», — пояснил Арестович.

Напромним, секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в январе, что Киеву якобы предложили урегулирование конфликта по «корейскому сценарию». По его словам, информация о «готовности к уступкам» исходит из Москвы для «фиксации положения, которое существует сегодня».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление Данилова очередной уткой. Исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов также опроверг слова Данилова об обсуждении РФ с Евросоюзом урегулирования конфликта по «корейскому сценарию».

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