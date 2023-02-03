Сербский президент Александр Вучич пытается убедить парламентариев принять план по косовскому вопросу, который был передан Белграду Евросоюзом. Такую цель преследовало выступление Вучича 2 февраля перед Скупщиной — парламентом страны. Сербский президент не скрывал, что план ЕС — результат давления и на него лично, и на Сербию в целом.

EPA/АNDREJ CUKIC/ТАСС Специальное заседание парламента Сербии по переговорам с Косово

Видимо, поэтому — дабы сгладить впечатление — речь была обставлена серией патриотических заявлений. Так, Вучич вновь заверил в том, что Сербия не будет вступать в НАТО и сохранит военный нейтралитет. «Лжепатриоты», утверждающие, что президент и правящая Сербская прогрессивная партия ведут страну в Североатлантический альянс, ошибаются, дал понять Вучич. Более того, подчеркнул он, у Белграда больше не осталось союзников в Европе — в силу нейтралитета в окружении стран НАТО и нежелания вводить санкции против России. Действительно, все бывшие югославские республики, за исключением Сербии и Боснии и Герцеговины, уже включены в альянс.

План ЕС по Косово, как бы то ни было, Вучич принял. Документ, который был составлен при участии Франции и Германии и 20 января был передан президенту Сербии, предполагает: Белград, не признавая независимость провозглашенной Республики Косово, соглашается на принятие этого образования в ООН и ряд других международных организаций. Членство в ООН автоматически означает международную легитимацию государства.

При отказе от принятия плана Сербии обещаны санкции, в том числе отмена безвизовых поездок граждан страны в страны ЕС, приостановка процесса вступления Сербии в Евросоюз (процесс, начатый еще в 2012 году и одна из заявленных целей Прогрессивной партии Вучича), отзыв европейских инвестиций из страны. Позиция президента была озвучена заранее: Вучич подчеркнул, что никогда не согласится «быть президентом страны, находящейся в изоляции». По его мнению, Сербия готова «принять концепцию и работать над реализацией европейского плана по нормализации отношений с Косово».

Выступая в Скупщине, Вучич убеждал, что стране жизненно важно оставаться на европейском пути, и подчеркивал, что присоединение к ЕС поддерживают не 43% граждан (как следует из ряда опросов), а гораздо больше. «Европейский путь означает и инвестиции, и стандарты жизни, и зарплаты, и пенсии», — убеждал президент.

Вучич при этом не предъявил Скупщине собственно текст соглашения с ЕС — возникло мнение, что он «боится даже показать его парламенту», — сказал ИА REGNUM эксперт Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич. «Что происходило за кулисами — мы не знаем. Возможно, Вучича шантажировали», — допустил сербский эксперт.

EPA/ANDREJ CUKIC/ТАСС Александр Вучич

Можно сказать лишь, что в канун речи Вучича представители США активно контактировали с руководством Сербии. Американский посол в Белграде Кристофер Хилл встречался 31 января с главой минобороны Милошем Вучевичем и пообещал некую помощь с оснащением сербской армии и проведением совместных американо-сербских военных учений. 1 февраля Вучич сообщил, что он поговорил по телефону с госсекретарем США Энтони Блинкеном о ситуации в Косово, «европейском пути Сербии и двусторонних отношениях между Сербией и США».

Парламентская оппозиция (чьи представители в момент выступления президента держали плакаты «Нет капитуляции!», «Косово — это Сербия», «Не отдадим Косово!») и не только расценивает поведение главы государства как предательство. Точнее, как следствие 10 лет тайных переговоров с Западом, которые — по этой версии — вели президенты от Прогрессивной партии, Вучич и его предшественник Томислав Николич.

Оппозиция, которая с января проводит митинги перед зданием президентской администрации, подозревает Вучича в готовности нарушить конституцию страны, в преамбуле которой прописано, что «провинция Косово и Метохия (так этот регион официально называется Белградом) является неотъемлемой частью территории Сербии».

Очевидно, что абсолютное большинство сербов выступают против признания политического образования косовских албанцев в любой форме. Помимо всего прочего, это может означать, что сербское население края Косово и Метохии окажется де-юре за границей. Речь идет примерно о 100 тыс. человек, или 6% населения Косово, которые компактно живут на севере края, в регионе Ибарский Колашин с центром в левобережной части города Косовска-Митровица.

«Мы в Косово и Метохии теряем всё, что возможно: передали электроснабжение Албании, заставили сербов участвовать в албанских государственных институтах», — перечисляет Гайич.

В одном из недавних по времени соцопросов в Сербии был задан вопрос: «Если встанет вопрос членства Сербии в ЕС ценой независимости Косово, согласитесь ли вы?» и более 80% респондентов ответили отрицательно, сказал ИА REGNUM руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко. «Даже за прошлый вариант вступления в ЕС, без вопроса по Косово, выступают лишь 38% сербов. Много, но и это не большинство. А большинство уже не хочет вступать в ЕС в принципе», — заметил собеседник.

Александар Джорович/РИА Новости Верующие на крестном ходе в поддержку сохранения Косово и Метохии в составе Сербии на одной из улиц в Белграде

При этом внешняя обстановка вокруг Сербии, очевидно, меняется. Обстановка в Косово начала обостряться ещё в 2022 году, и некоторые эксперты полагают, что Запад воспользовался ситуацией, чтобы продавить решение, которое ему выгодно: согласно такой логике, Россия не сможет оказывать значительное политическое давление на Белград в силу концентрации на проведении специальной военной операции на Украине.

Угрозы Запада — оставить Сербию без «безвиза» в ЕС и без европейских инвестиций — напрямую затрагивают личные интересы многих сербов. Это ударит по сотням тысяч жителей страны, которые работают в Европе, указывает Бондаренко. «Вена — это вообще второй «сербский» город в мире, там живёт 400 тысяч сербов, — рассказал эксперт. — Много сербов работает в Германии, в Швейцарии, в странах Скандинавии и так далее, причём уже давно. Они работали там и во время санкций, и большинство уже обрело местные документы — вторые паспорта и так далее». С другой стороны, сербы до 2009 года жили без «безвиза», поэтому отмена этого режима может быть и не критичной, рассуждает Бондаренко.

Иное дело — европейские инвестиции. «Проблема в том, что главным инвестором Сербии является Евросоюз и прежде всего Германия, которая выделяет больше всего денег», — пояснил собеседник. С середины нулевых по середину 2010-х прямые вложения из стран ЕС составили 75% от всех иностранных инвестиций. Только с 2001 по 2014 год страна получила от Евросоюза помощь на сумму 2,5 млрд евро.

Сербия за последние годы показывала самый лучший среди европейских стран экономический рост по темпам ВВП, отметил Бондаренко. Как сообщало ТАСС, в октябре 2020-го Вучич констатировал, что, по оценке Международного валютного фонда, страна вышла на первое место в Европе. Пандемия коронавируса «сбила» рост ВВП всего на 1,5% (с 6%), констатировала глава Нацбанка Сербии Йоргованка Табакович. «Но с приостановкой европейских инвестиций страну ждёт окончание роста и начало определённой экономической деградации. Важнее даже это, чем «безвиз», — отмечает Бондаренко. Правда, здесь также есть определенное «но». Иностранные компании вряд ли будут массово уходить из Сербии так, как поступил западный бизнес в России, полагает собеседник. Но в любом случае прерывание инвестиций ЕС означает, что «будет непросто», добавил балканист.

Что касается откровенно — со всех сторон — невыгодного Сербии плана по Косово, то теоретически у Вучича есть возможность его продавить. Бондаренко напоминает, что Вучич ещё в прошлом году «безоговорочно выиграл выборы», став первым за очень долгий период сербским руководителем, который дважды побеждал в первом туре выборов, причём довольно легко. Его Сербская прогрессивная партия вместе с союзниками контролируют парламент. «Соответственно, если у него будет политическая воля и желание, он в состоянии провести любое решение через парламент, потому что у него есть в этом парламенте большинство», — рассуждает эксперт.

Илья Питалев/РИА Новости У здания сербского парламента

Другое дело, что сербский парламент отнюдь не един во мнении — там представлено более 20 партий и семь политических объединений. «Из этих семи политических объединений как минимум три стоят на очень бескомпромиссных пророссийских позициях, по крайней мере декларативно», — заметил Бондаренко. И в самой партии Вучича, пояснил эксперт, «есть разные политики и разные силы, в том числе и пророссийски настроенные». Более правдоподобной будет долгая дискуссия, план вряд ли будет быстро принят, да и сам президент не будет настаивать на его безоговорочном и скором утверждении, прогнозирует эксперт.

Вучич допустил, что по вопросу о принятии плана может быть проведен референдум, а это самый негативный сценарий с точки зрения Запада. «Какими будут результаты этого референдума, сомневаться не приходится. Думаю, что более 80% сербов откажутся признавать Косово независимым государством», — отмечает Бондаренко. Вучич позиционирует себя как лидера большинства, и против большинства он не пойдет.

С одной стороны, позиция большинства понятна: категорически против крайне непопулярного (пусть и вынужденного) решения власти, в котором видят пораженчество. Как указывает Гайич, свою однозначную позицию высказала влиятельная Сербская православная церковь. Ведущие интеллектуалы и деятели культуры, в частности режиссер Эмир Кустурица, подписали петицию против сдачи Косово и Метохии.

С другой стороны, следует учесть умение Вучича лавировать и филигранно проводить политику, выгодную (с его точки зрения) стране, отмечает Бондаренко. «По факту, Сербия не признаёт Косово и продолжает политику отзыва признания Косово по всему миру, — указал эксперт. — Кстати, сейчас большинство стран — членов ООН не признают Косово, хотя несколько лет назад признавали. Белград не вводит санкции против России, самолёты в Москву продолжают летать, бизнес продолжает работать. Несмотря на общее тревожное состояние, по факту резких действий Вучич не предпринял, и предполагать, что он их предпримет, я бы не стал».