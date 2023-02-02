Вучич: Сербия сохранит военный нейтралитет и не будет вступать в НАТО

Белград, , 15:05 — REGNUM Сербия не будет вступать в НАТО, страна сохранит военный нейтралитет, заявил 2 февраля президент страны Александр Вучич.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лжепатриоты», утверждающие, что нынешние власти Сербии ведут страну к вступлению в НАТО, ошибаются, отметил он.

Сербия строит и укрепляет свою армию, но в Североатлантический альянс вступать не намерена, заключил Вучич.

Как сообщалось ранее, 2 февраля Вучич также заявил, что у Сербии больше нет союзников на Западе. Принимать самостоятельные решения небольшим странам в современном мире становится все труднее, но в Белграде стараются идти по этому пути, добавил он.

Ранее президент Сербии также отмечал, что западные страны шантажируют Белград, требуя ввести санкции против России и признать независимость Косово и угрожая прекращением финансово-экономической поддержки в случае отказа.