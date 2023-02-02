Вучич: Сербия отказалась вводить санкции против России и осталась без союзников на Западе

Белград, , 14:55 — REGNUM У Сербии больше нет союзников на Западе, заявил 2 февраля президент страны Александр Вучич.

Это стало следствием того, что Сербия, окруженная странами НАТО, продолжает придерживаться военного нейтралитета и не намерена вводить санкции против России, отметил он.

В современно мире существовать в одиночку сложно, но Сербия должна стараться принимать решения самостоятельно, хотя это все более затруднительно, добавил Вучич.

Ранее президент Сербии неоднократно заявлял, что страны НАТО и ЕС шантажируют страну, требуя ввести санкции против России и признать независимость Косово и угрожая прекращением финансово-экономической поддержки в случае отказа.