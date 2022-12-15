Накаляется обстановка вокруг ухода из России шведской компании IKEA, которая, по словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, занимает антироссийскую позицию и не идёт на уступки, компромиссы. Более чем 500 сотрудникам фабрик в Ленинградской и Кировской областях иностранный собственник отказал в выплате компенсаций и не гарантировал сохранения рабочих мест при переходе предприятий новым владельцам. Что происходит с российскими активами группы «ИКЕА», у которых уже в ближайшие недели может смениться собственник? Подробности — в материале ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Закрытый магазин IKEA

В России у компании «ИКЕА», помимо магазинов и торговых комплексов, есть четыре фабрики — в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях. В последнем регионе — сразу две.

В марте 2022 года компания заявила, что приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии. Такие заявления сделали группы компаний «Интер ИКЕА» и группы компаний «Ингка». Позднее 10 тыс. сотрудников компании из 12 тыс. работающих в России были уволены.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ресторан IKEA

В сентябре 2022 года заводы компании возобновили работу после приостановки, но уже тогда эксперты отметили, что это происходит в рамках предпродажной подготовки активов. Потенциального покупателя не называют. В публикациях разных СМИ высказывались мнения, что покупателем фабрик в Тихвине и Новгороде может стать холдинг Segezha Group из дивизиона АФК «Система» Владимира Евтушенкова (№51 рейтинга «Рейтинг российских миллиардеров — 2022»). Называли среди претендентов также производителя древесных плит Kronospan, производителя мебели Hoff. Официально эту информацию стороны не комментировали.

Остановимся подробнее на тех активах, что есть у группы «ИКЕА» в России, и начнём с фабрик.

В Великом Новгороде с 2003 года работает ООО «ИКЕА Индастри Новгород», в Кировской области с 2014 года работает ООО «Икеа Индастри Вятка», а в Тихвине (Ленобласть) с 2000 года — ООО «Икеа Индастри Тихвин». По открытым данным, общая численность сотрудников только этих компаний на начало года была более 2,4 тыс. человек.

Владелец всех компаний — «Клиппхульт Холдинг Аб» (Швеция).

В 2021 году предприятие в Тихвине указало выручку в размере 5,5 млрд рублей и чистую прибыль 350 млн рублей, кировская фабрика выручила 2,06 млрд рублей, но получила чистый убыток — 107,8 млн рублей. Новгородский актив указывал выручку в размере 9,98 млрд рублей при чистой прибыли — 252 млн рублей.

Кроме того, в ЕГРЮЛ с 1998 года фигурирует ООО «ИКЕА Торг» (Химки), владелец — «Ингка Холдинг Юроп Б. В.» (Нидерланды). За 2021 год эта компания указала выручку в размере 102 млрд рублей и чистую прибыль — 915 млн рублей. Директор компании — Пер Йоран Ингемар Ханссон.

С 2006 года в России также работало ООО «ИКЕА Дом», прописанное в Подмосковье, владелец — «Ингка Холдинг Юроп Б. В» (Нидерланды). Компания с конца августа 2022 года числится в стадии ликвидации, срок ликвидации — 14.08.2023 года. Выручка 2021 года составляла 157,3 млрд рублей, чистая прибыль — 7,8 млрд рублей. У этого юрлица было 13 филиалов в регионах России.

Trougnouf Склады IKEA

Эта же вышеупомянутая нидерландская компания владеет в России компанией «Ингка Рус I» (на начало года — 416 сотрудников), ООО «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн» (588 сотрудников), «Ингка Рус II», ООО «Ингка Рус I», «Ингка Сентерс Рус Проперти А», «Ингка Сентерс Рус Проперти Б», «Ингка Сентерс Рус Проперти C», «Ингка Сентерс Рус Проперти Е», «Ингка Сентерс Рус Проперти Д». Ещё у одного офшора — частной компании с ограниченной ответственностью «Ингка Про Холдинг Б. В.» (Нидерланды) — есть в активе ООО «Ингка Ханим ЛТД.», которым управляет ООО «Ингка Сентерс Рус Оперэйшн».

Работают в России и активы двух швейцарских юрлиц — «Икеа Сапплай Аг» и АО «Икеа Саплай Сервисис Холдинг». Эти компании владеют ООО «Икеа закупочные услуги Рус», но в середине ноября 2022 года его также решено было ликвидировать.

Увольнения и кадровый скандал

За всем этим большим списком юрлиц и запутанной структурой владения, прежде всего, стоит судьба сотрудников, которых в компании «ИКЕА» было 12 тысяч. Большая часть (более 90%) из них уже уволена с формулировкой «по соглашению сторон». Уволенным выплатили 7–10 окладов. Те же, кто на подобные условия не согласился, пытаются до сих пор достучаться до шведского собственника, от которого они хотят получить гарантии адекватных компенсационных выплат или гарантии сохранения рабочих мест в течение 12 месяцев после перехода к новому собственнику. Соответствующая петиция появилась в начале декабря 2022 года, под ней свои подписи поставили более 500 человек, среди которых рабочие «IKEA Тихвин» и «IKEA Вятка».

Mette1977 IKEA

Ещё ранее сотрудники закрытого магазина «IKEA Дыбенко» в городе Кудрово Ленобласти провели часовую предупредительную забастовку. Известно, что бастующие работники являются сотрудниками компании «ИКЕА Дом», той самой, которую офшорный владелец решил попросту ликвидировать.

В комментариях изданию «Солидарность» органайзер профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов отмечал, что, помимо прочего, сотрудников лишили законного бонуса, который составлял весомую сумму — порядка 20 тысяч рублей, что и стало последней каплей.

Петиция была отправлена собственнику в Швецию, но тот ответил отказом.

13 декабря 2022 года губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, комментируя ситуацию с уходом группы «ИКЕА» из России, отметил, что переговоры идут непросто.

«У IKEA антироссийская позиция, они не идут на уступки, не идут на компромиссы, очень жёстко реагируют на любые вопросы <…> Вот так вот хлопать дверью — крайне неразумно», — цитирует Дрозденко сайт телеканала «78».

По разной информации, продать активы шведской группы в России планируется до конца 2022 года или в крайнем случае в первом квартале 2023 года. Рабочие не теряют надежды на то, что за это время удастся выйти на коллективные переговоры. Если же и они не помогут, то спор перейдёт в судебную плоскость.