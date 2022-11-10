Санкт-Петербург, , 14:43 — REGNUM Российская инвестиционная корпорация АФК «Система» подтвердила намерения приобрести активы IKEA в России, объявившей о своем уходе после начала специальной военной операции, сообщило 10 ноября издание «Коммерсантъ».

Ранее ИА REGNUM рассказывало, что несколько компаний заинтересовались приобретением активов шведской компании, которая, помимо магазинов и торговых комплексов, имеет несколько фабрик в Ленинградской, Московской, Кировской областях и Великом Новгороде.

Ресторан IKEA Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

В настоящий момент на фасадах зданий IKEA, на оборудовании и в помещениях удаляются вывески шведской компании. На это, как уточнил глава профсоюза работников IKEA Александр Илларионов сотрудникам отведено два месяца.

«Компания с самого начала, еще в августе, объявила, что с сентября работники выходят, чтобы подготовить фабрику к продаже. Это будет продолжаться до Нового года, максимум до января-февраля. Следовательно, компании отводится два месяца, чтобы закрыть сделку», — резюмирует Илларионов.

Отметим, АФК «Система» начала инвестиционную деятельность более 25 лет назад с приобретения первых активов в области телекоммуникаций, электроники, туризма, торговли, нефтепереработки, строительства и недвижимости. Сегодня корпорация входит в топ-20 крупнейших компаний России.

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