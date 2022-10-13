Москва, 13 октября 2022, 17:51 — REGNUM Десять тысяч сотрудников IKEA, работавших на территории России, попали под сокращение, сообщает 13 октября Agence France Presse.

IKEA
IKEA
(сс) mastrminda

По словам управляющей магазинами IKEA Йеспер Бродин, шведской компании «пришлось проститься» с десятью тысячами российских работников из 12 тысяч работавших на компанию.

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Напомним, IKEA свернула бизнес в России из-за введённых ЕС санкций «в ответ» на проведение ВС РФ спецоперации на территории б. УССР.

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