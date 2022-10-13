Москва, 13 октября 2022, 17:51 — REGNUM Десять тысяч сотрудников IKEA, работавших на территории России, попали под сокращение, сообщает 13 октября Agence France Presse.
По словам управляющей магазинами IKEA Йеспер Бродин, шведской компании «пришлось проститься» с десятью тысячами российских работников из 12 тысяч работавших на компанию.
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Напомним, IKEA свернула бизнес в России из-за введённых ЕС санкций «в ответ» на проведение ВС РФ спецоперации на территории б. УССР.
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