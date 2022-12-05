Сегодня, 5 декабря, вступило в законную силу решение Евросоюза (ЕС) о запрете на поставки российской нефти, перевозимой танкерами. Параллельно с официальным эмбарго в рамках шестого пакета санкций вступает в силу и ограничение цен. Наряду со странами «Группы семи» (G7) и Австралией Евросоюз не будет перевозить и страховать российскую нефть стоимостью выше $60.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

А с 5 февраля 2023 года Запад обещает ввести эмбарго на покупку у России и нефтепродуктов.

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Потолок цен на российскую нефть, установленный ЕС на уровне $60, всегда будет ниже её рыночной цены. Именно поэтому страны Евросоюза приняли такую стоимость для российского энергоресурса, пояснил высокопоставленный европейский источник. Такие меры, по замыслу инициаторов, должны снизить доходы российского бюджета, получаемые от добычи и экспорта нефти. На деле не меньшее, чем на Россию, влияние они окажут на экономику европейских стран, на четверть зависящих от отечественных поставок, а в глобальном смысле окончательно разрушат весь механизм мировой торговли нефтью с самыми печальными последствиями для рынка.

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Обозреватель Oil Price Ирина Слав считает, что введение потолка цен на нефть нарастит доходы РФ. Автор напомнила, что страны «Группы двадцати» (G20) считают оптимальным лимит цен в размере $65–70 за баррель. По словам обозревателя, такой размер стоимости сырья сопоставим с нынешними ценами на российскую нефть. Слав считает предсказуемым предупреждение Москвы о прекращении поставок в страны, поддерживающие введение ценового потолка.

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Эмбарго приведёт к тому, что Западу придется покупать нефть не в России, которая рядом, а из стран Ближнего Востока. Это удлиняет плечо, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец:

«То есть для стран отдаленных и тех, которые не могут генерировать больших объемов спроса, это будет означать удорожание поставок нефти. Причем значительное. На небольших объемах и на больших расстояниях получить хорошую цену на поставки невозможно».

Эксперт также напомнил, что Европа была и остается большим потребителем нефтепродуктов (мазут, керосин, дизельное топливо).

«Россия была крупнейшим поставщиком этого товара. Теперь Европе придется тянуть эти нефтепродукты из Индии, которая получает российское черное золото и делает из него нефтепродукты на своих НПЗ. Опять же это «плечо», и опять посредники. Так что история с логистикой в связи с эмбарго — она довольно плачевная», — считает Алексей Зубец. По его оценке, крупные страны типа Германии или Франции от введения эмбарго и потолка цен пострадают меньше.

fa.ru Алексей Зубец

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Тем временем госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связен Венгрии Тамаш Менцер сообщил, что попытки Европейского союза ввести эмбарго на закупки российского газа ошибочны.

«Евросоюз стремится вытеснить российский газ из Европы, но это неправильная цель, поскольку даже если зависимость от России заменить зависимостью от Америки, то зависимость всё равно останется», — добавил Менцер.

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Власти Италии должны были запросить у Евросоюза отсрочку введения эмбарго на российскую нефть, как это сделали другие страны, отмечал в конце ноября министр по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии» Адольфо Урсо.

«Ошибка была совершена на более раннем этапе, когда Италия не попросила отсрочки эмбарго на европейском уровне, чтобы защитить свои интересы, как это сделали более проницательные страны, например Германия, Польша и Болгария», — сказал Урсо.

По его словам, работа НПЗ может быть остановлена из-за проблем с поставками сырой российской нефти морем: с 5 декабря они прекратятся в связи с шестым пакетом санкций Евросоюза. В случае закрытия завода работу могут потерять около 10 тыс. человек.

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Великобритания продолжит закупать российскую нефть после 5 декабря, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский. По его словам, схема, при которой танкеры, вышедшие из российских портов, останавливаются в морях и переливают нефть на европейские корабли, которые уже уходят в порты Великобритании, не нарушает британских протоколов отчетности, поэтому официально Лондон не получает нефть из России.

randomix Добыча нефти

«Официальные отчеты показывают, что российская нефть стоимостью около 23 млн фунтов стерлингов, которая прибыла в Иммингем с марта, была зарегистрирована как импорт из Германии, Нидерландов и Бельгии. С марта порт Темзпорт на востоке Лондона получил из России нефть на сумму 130 млн фунтов стерлингов. Она была классифицирована как импорт из Польши, Бельгии и Нидерландов. Вся эта ситуация достаточно естественна и наверняка будет продолжаться и после 5 декабря, — подчеркнул эксперт.

По оценке Ярослава Островского, ряд НПЗ на Западе заточены на переработку только нашей нефти, поэтому даже с учетом рисков и выросшей стоимости логистики такие схемы выгодны.

(сс) Victoria_Borodinova Транспортировка нефти

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Остается добавить, что Россия не ожидает снижения экспорта нефти в декабре, так как поставки были законтрактованы еще в конце октября — начале ноября. Как заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, эмбарго Евросоюза на покупку российской нефти, которое планируется ввести с 5 декабря, не повлияет на эти планы.

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