Москва, 5 декабря, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Решения Евросоюза о запрете импорта российской нефти по морю и о введении ценового потолка на морские поставки нефти начинают действовать 5 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Параллельно с официальным эмбарго на поставки российской нефти танкерами в ЕС вступает в силу и ограничение цен. Наряду со странами «Группы семи» (G7) и Австралией Евросоюз не будет перевозить и страховать российскую нефть стоимостью выше $60.

Шестой пакет антироссийских санкций, в который вошло отложенное эмбарго на поставки российской нефти по морю, был принят в ЕС в июне. Запрет на морские поставки нефти вступает в силу 5 декабря, в отношении нефтепродуктов он начнёт действовать 5 февраля.

О намерении ввести ценовой потолок на нефть из России министры финансов стран G7 заявили в сентябре. Для Болгарии запреты на импорт отложены до конца 2024 года, Хорватии до конца 2023 года разрешено приобретать газойль. Ряд европейских стран продолжит получать российскую нефть по трубопроводам.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что потолок цен позволит «значительно сократить доходы России и стабилизировать мировые цены на энергоносители». Российская сторона заявила, что не будет поставлять нефть по условиям ценового потолка. Эксперты предполагают, что цены на нефть могут подскочить выше $100.

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