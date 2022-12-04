Москва, 4 декабря, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые введут потолок цен на российский энергоноситель. Принцип ограничения цены противоречит рыночным отношениям, заявил 4 декабря вице-премьер РФ Александр Новак в интервью «России 24».

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Новак

В настоящее время правительство РФ прорабатывает пути обхода поставок нефти в страны, присоединившиеся к решению о потолке цен, отметил вице-премьер. Введенный ограничительный механизм на цену для нефти из России Новак назвал «нерыночным, неэффективным, вмешивающимся в рыночные инструменты, противоречащим всем правилам ВТО (Всемирной торговой организации)».

«Мы прорабатываем механизмы запрета на применение инструмента price cap (фиксированная цена — потолок), независимо от того, какой уровень будет установлен», — сказал Новак.

Он также добавил, что о нашей неизменной позиции по этому вопросу говорил ранее президент Российской Федерации Владимир Путин. При этом он еще раз подтвердил, что Россия остаётся надежным поставщиком энергии на мировой рынок, сохраняя статус надежного партнёра.

Напомним, страны Евросоюза, а также страны «Большой семерки» и Австралия приняли решение о вводе потолка цен на российскую нефть. Его величина установлена на уровне 60 долларов за баррель.

Ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак уже заявлял, что Россия «не планирует поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка, с последующей переориентацией поставок на рыночно ориентированных партнеров или с сокращением добычи».