Вооружённые силы Китая 29 ноября заявили о незаконном вторжении американского ракетного крейсера Chancellorsville в воды КНР. Сообщается, что судно подошло к островам Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. Флот США это заявление опровергает: по данным американского Седьмого флота, корабль прошёл в соответствии с нормами международного права. Между тем это уже не первая подобная ситуация, способная ещё больше ухудшить и без того непростые отношения Пекина и Вашингтона.

Navy.mil Крейсер Chancellorsville

Напомним, острова Наньша (их еще называют Спратли) — это архипелаг в юго-западной части Южно-Китайского моря. Его оспаривают друг у друга шесть стран: Вьетнам, Китай, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней. Постоянного населения, портов и гаваней там нет, но есть четыре аэропорта. Ценность архипелага не в земле, а в стратегическом положении — тот, кто его контролирует, может распоряжаться важнейшими морскими и воздушными путями из Тихого в Индийский океан. Кроме того, территорию можно использовать для базирования подводного флота и других сил ВМС. Также в районе островов есть значительные запасы нефти и газа. Обострение в Азиатско-Тихоокеанском регионе началось после поездки в Тайбэй спикера нижней палаты американского Конгресса Нэнси Пелоси.

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Ракетный крейсер Chancellorsville находится в эксплуатации 35 лет, водоизмещение 9800 тонн. Чтобы продемонстрировать поддержку Тайбэя, в августе 2022 года он и ещё один крейсер (Antietam), несмотря на неоднократные предупреждения Пекина, прошли через Тайваньский пролив.

Chensiyuan Тайбей

«Эти корабли следуют транзитом через коридор в проливе, который находится за пределами территориального моря любого прибрежного государства. Транзит судов через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность Соединенных Штатов свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону. Вооруженные силы Соединенных Штатов летают, плавают и действуют везде, где позволяет международное право», — было сказано в заявлении Седьмого флота.

«Военно-морским силам США следует прекратить провокации и демонстрацию силы под видом якобы «свободы судоходства», — заявил 29 августа на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. По его словам, США устраивают провокации против свободы судоходства и умышленно вредят миру и стабильности в регионе.

China News Service Чжао Лицзянь

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Как сообщало ИА REGNUM, провокация с участием Chancellorsville была организована также в начале октября 2022 года: этот ракетный крейсер и эсминец Barry в числе прочих были задействованы в совместных морских учениях Южной Кореи и США, проведённых «в ответ на провокации Северной Кореи».

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