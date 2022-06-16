Белгород, , 09:45 — REGNUM Волейбольную площадку на Соборной площади Белгорода в этом году обустраивать не станут, сообщил вечером 15 июня в социальных сетях мэр города Антон Иванов.

Соборная площадь в Белгороде

Власти собирались провести фестиваль летних видов спорта и для этого обустроить на центральной площади города спортивную песчаную площадку с раздевалками, трибунами и туалетами. Большинство пользователей социальных сетей выступили против подобной инициативы, аргументируя это тем, что в пляжный волейбол можно играть на пляже, а не рядом с Вечным огнём, в городе есть спортивные сооружения, а также места, которые можно благоустроить за эти средства. Мэр выслушал сторонников и противников летнего фестиваля.

«Как звучат аргументы «против»: площадь — это святое место, все мероприятия проводить можно, но с пометкой «пляжный» нельзя, волнует уборка и сопутствующая инфраструктура. Как звучат аргументы «за»: площадь — это центр всех важных городских событий, толчок к развитию в Белгороде пляжного волейбола, регби, фрисби, бадминтона и других замечательных видов спорта, новые возможности заявить о себе и, безусловно, имидж города, который может так прогрессивно принять этап чемпионата России по пляжному волейболу. Но, позиция «против» ярко звучит в комментариях. Вижу очень много несогласных. Поэтому в качестве компромисса (и для тотального «за» в следующем году) — проведём первый такой фестиваль этим летом в центральном парке», — написал глава города.

Власти рассчитывают, что жители «прочувствуют атмосферу и загорятся идеей».