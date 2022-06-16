Белгород, 16 июня 2022, 09:45 — REGNUM Волейбольную площадку на Соборной площади Белгорода в этом году обустраивать не станут, сообщил вечером 15 июня в социальных сетях мэр города Антон Иванов.
Власти собирались провести фестиваль летних видов спорта и для этого обустроить на центральной площади города спортивную песчаную площадку с раздевалками, трибунами и туалетами. Большинство пользователей социальных сетей выступили против подобной инициативы, аргументируя это тем, что в пляжный волейбол можно играть на пляже, а не рядом с Вечным огнём, в городе есть спортивные сооружения, а также места, которые можно благоустроить за эти средства. Мэр выслушал сторонников и противников летнего фестиваля.
Власти рассчитывают, что жители «прочувствуют атмосферу и загорятся идеей».