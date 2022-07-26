Белгород, 26 июля 2022, 15:55 — REGNUM В Белгороде остановку «5 Августа» переименовали в «улица 5 Августа — клиника «Евромед премиум». Возмущённые горожане обратили на это внимание губернатора в социальных сетях. Под давлением общественности остановке вернут первоначальное название, сообщает 26 июля корреспондент ИА REGNUM.
Скандал разразился на прошлой неделе — новое наименование остановки стали транслировать в общественном транспорте. Жители города отнеслись к нововведению отрицательно, поскольку дата «5 августа» считается днём освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков и празднуется как День города. Вечером 21 июля вопрос о переименовании остановки «в честь» частной клиники задали во время прямого эфира в соцсетях губернатору Вячеславу Гладкову.
В социальных сетях позже появилось фото документа о переименовании остановки. Согласно нему, приказ о двойном названии подписал заместитель мэра Белгорода — начальник департамента городского хозяйства Алексей Романчукевич, приехавший в регион в середине февраля 2022 года из Липецка.
В социальных сетях 26 июля пользователи вновь обратились к губернатору — почему приказ о переименовании так и не отменён?
Информационные таблички, по словам главы региона, поменяют в «ближайшие пару дней».