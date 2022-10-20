Британский премьер-министр Лиз Трасс подала в отставку, о чем политик заявила в ходе выступления в своей администрации на Даунинг-стрит в Лондоне.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

Трасс отметила, что пока, до избрания нового главы правительства, она будет занимать должность премьер-министра.

Она стала политиком, который менее всего находился на посту премьер-министра страны.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие с сарказмом отреагировали на отставку политика, дескать, она мало побыла на должности и мало сделала для развала экономики страны.

«А сколько пафоса было, новая Тетчер и т. д… Позорище», — отреагировал Dima.

«Рано ушла, не успела Англию отправить в каменный век. Рано, очень рано», — с сарказмом добавил Денис Л.

«Уже все бритты понимают, что это чрезмерное внимание к [киевскому режиму] выходит им финансовым боком», — отметил еще один участник обсуждения.

«Букмекеры были правы . Салат прожил дольше», — отреагировал В. П. А (ll) Rh (+).

«А чего приходила?» — с сарказмом спросил Андрей.

«Это было самое большое недоразумение и разочарование в истории короны», — пишет Tikhon T.

«Ушла, так и не признав суверенитет России над Ростовской областью», — смеется Akram S.

«Ей на смену придёт такая же говорящая кукла…» — считает Анастасия.

«А что так быстро? Опять Борька [Джонсон будет] что ли?» — не понимает Екатерина.

«Бездарная тетка, бесславная карьера. Лучше бы не лезла. А сколько пафоса было», — добавила Татьяна.

«Кстати, а этот «британский экспресс» тянет на книгу рекордов?» — иронизирует Роман М.

«Лиза! Оставайся ещё на годик. А то Британия ещё дышит, хоть и не шевелится», — не без сарказма призвал «Зенит».

«Куда? Еще не полностью Британию разрушила, куда бежать?» — спросила Элина Д.

«Печально! Я так сильно надеялся на то, что она ещё поработает. Ведь столько ещё у них там не угробили…» — смеется Андрей Д.

«Что, даже чаю не попьёте?» — с юмором отреагировал Михаил Б.

«Соскочила с темы, не дожидаясь, пока на неё оставшихся собак повесят», — отметила Катерина.

«Принцип сменяемости власти в Британии выходит на абсолютно новый уровень», — добавила Юлия.

«Зато может говорить внукам, что была премьером при двух монархах!» — шутит Руслан К.

«Хотела победить Путина и не успела», — смеется Игорь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Англичанка. Трасс

«Самая молниеносная карьера в истории», — отреагировала Виктория.

«М-да… Эпоха сильных западных политиков ушла в историю!!!» — написал Vlad.

«Следующий Байден?» — задался вопросом «Янь Инь».

«Расстрельная должность. А никто не хочет умирать», — отметила Александра К.

«Кто ещё поговорит с Россией с позиции силы?» — с сарказмом поинтересовался Вадим Леонидович.

«Несите следующего клоуна», — смеется Ден К.

«Наконец-то будет у нее время поучить историю и, самое главное, географию!» — шутит Sergey K.

«Кто знает, может, следующий будет еще хлеще…» — задумалась Ksenia.

«Наелись англичане антипутинских лозунгов и помощи [киевскому режиму]. Жить хорошо хотят, свою экономику поднимать. Так что, Лизка шепелявая, гудбай», — подытожила Лена.