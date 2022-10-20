Сеть: «Несите следующего клоуна!» — Лиз Трасс подала в отставку
Британский премьер-министр Лиз Трасс подала в отставку, о чем политик заявила в ходе выступления в своей администрации на Даунинг-стрит в Лондоне.
Трасс отметила, что пока, до избрания нового главы правительства, она будет занимать должность премьер-министра.
Она стала политиком, который менее всего находился на посту премьер-министра страны.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие с сарказмом отреагировали на отставку политика, дескать, она мало побыла на должности и мало сделала для развала экономики страны.
«А сколько пафоса было, новая Тетчер и т. д… Позорище», — отреагировал Dima.
«Рано ушла, не успела Англию отправить в каменный век. Рано, очень рано», — с сарказмом добавил Денис Л.
«Уже все бритты понимают, что это чрезмерное внимание к [киевскому режиму] выходит им финансовым боком», — отметил еще один участник обсуждения.
«Букмекеры были правы . Салат прожил дольше», — отреагировал В. П. А (ll) Rh (+).
«А чего приходила?» — с сарказмом спросил Андрей.
«Это было самое большое недоразумение и разочарование в истории короны», — пишет Tikhon T.
«Ушла, так и не признав суверенитет России над Ростовской областью», — смеется Akram S.
«Ей на смену придёт такая же говорящая кукла…» — считает Анастасия.
«А что так быстро? Опять Борька [Джонсон будет] что ли?» — не понимает Екатерина.
«Бездарная тетка, бесславная карьера. Лучше бы не лезла. А сколько пафоса было», — добавила Татьяна.
«Кстати, а этот «британский экспресс» тянет на книгу рекордов?» — иронизирует Роман М.
«Лиза! Оставайся ещё на годик. А то Британия ещё дышит, хоть и не шевелится», — не без сарказма призвал «Зенит».
«Куда? Еще не полностью Британию разрушила, куда бежать?» — спросила Элина Д.
«Печально! Я так сильно надеялся на то, что она ещё поработает. Ведь столько ещё у них там не угробили…» — смеется Андрей Д.
«Что, даже чаю не попьёте?» — с юмором отреагировал Михаил Б.
«Соскочила с темы, не дожидаясь, пока на неё оставшихся собак повесят», — отметила Катерина.
«Принцип сменяемости власти в Британии выходит на абсолютно новый уровень», — добавила Юлия.
«Зато может говорить внукам, что была премьером при двух монархах!» — шутит Руслан К.
«Хотела победить Путина и не успела», — смеется Игорь.
«Самая молниеносная карьера в истории», — отреагировала Виктория.
«М-да… Эпоха сильных западных политиков ушла в историю!!!» — написал Vlad.
«Следующий Байден?» — задался вопросом «Янь Инь».
«Расстрельная должность. А никто не хочет умирать», — отметила Александра К.
«Кто ещё поговорит с Россией с позиции силы?» — с сарказмом поинтересовался Вадим Леонидович.
«Несите следующего клоуна», — смеется Ден К.
«Наконец-то будет у нее время поучить историю и, самое главное, географию!» — шутит Sergey K.
«Кто знает, может, следующий будет еще хлеще…» — задумалась Ksenia.
«Наелись англичане антипутинских лозунгов и помощи [киевскому режиму]. Жить хорошо хотят, свою экономику поднимать. Так что, Лизка шепелявая, гудбай», — подытожила Лена.