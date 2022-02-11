11 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили инцидент, произошедший в ходе закрытой части переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его британской коллеги Лиз Трасс в Москве, в ходе которого британская коллега главы МИД России заявила, что не признает суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями.

Оксана Переможенко, , 10:38 — REGNUM В ходе закрытой части переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его британской коллеги Лиз Трасс в Москве глава внешнеполитического ведомства Британии заявила, что не признает суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями. Об этом 10 февраля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на два дипломатических источника.

Эллочка-Людоедка Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР

Глава британского МИД заявила главе МИД РФ о необходимости отвода ВС РФ от украинской границы. На что Сергей Лавров ответил, что российские военные находятся на своей территории. Трасс повторила, что войска должны быть отведены. На что Сергей Лавров вновь ответил, что российские военные ничего не нарушают, поскольку имеют право проводить любые маневры на территории Российской Федерации.

После этого глава МИД РФ обратился с вопросом к британской коллеге: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?».

«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами», — ответила Сергею Лаврову глава МИД Британии.

В ситуацию вмешалась посол Великобритании в России Дебора Боннерт, которая деликатно пояснила главе британского МИД, что речь идет о российских регионах.

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Инцидент обсудили на YouTube-канале украинского издания «Страна». Многие участники обсуждения с удивлением, иронией, а некоторые даже со страхом оценили уровень знаний главы внешнеполитического ведомства Британии.

Элизабет Трасс UK Government

«Всё, что нужно знать о наших партнерах…» — написала Катерина Ц.

«Войскам береговой охраны Республики Беларусь — срочно приготовиться!» — шутит Игорь П.

«Испанский стыд в своем космическом уровне», — добавила Irina A.

«Там у них своя олимпиада идёт между Лиз и Бориской [Джонсоном] — кто из них клоун номер один. Даже Псаки на их фоне выглядят просто профессором», — пишет Andrew N.

«Знаний, конечно, нет у этой танкистки — абсолютный ноль. Образование в Оксфорде получала? Ну и о чём с такими можно говорить? Пинками её из России за угрозы и безграмотность», — отметил Александр Д.

«После «от монголов до татар» ей уже ни за что стыдно быть не может», — написала Ольга М.

«Псаки, получается, отдыхает! Блин, куда мир катится и о чем с ними тогда можно вообще разговаривать? И ведь это уровень министра великой державы. Закрадывается мысль: а на столько ли она великая с такими министрами?» — недоумевает Олег К.

«Главное, чтобы была русофобкой. Какой министр, с умишком — это не важно», — добавил Александр К.

«Да уж. И вот эти люди мнят себя светочем цивилизации? Одна другой «краше». Псаки, Трасс… Господи помилуй!» — пишет No Skill.

Джен Псаки (сс) U.S. Department of State

«Чему их в этих Оксфордах только учат, блин?» — задалась вопросом Мария А.

«Возникает естественный вопрос. Уже не в первый раз. Зачем Лавров ведет переговоры с полными идиотами? Какой с этого толк? Надо было после фееричного заявления британского министра встать и уйти. После этого предъявить Британии ноту. Министра же проводить в аэропорт под строгим конвоем. Уважающие себя люди так бы и поступили», — отреагировал Andrew O.

«Ждём новостей о том, как Россия «оккупировала» Ростовскую и Воронежскую области! Британцы требуют освобождения!» — смеется «Ангел в тени ледокола».

«Учиться никогда не поздно. Польза от встречи Лиз Трасс с Лавровым есть. Дама, далёкая от знания происходящего, теперь будет знать, где на карте Украину отыскать, чтобы не забросить оружие с боеприпасами не по назначению», — иронизирует Юрий Б.

«С такой географией — куда хочешь могут долбануть!.. По своим — тоже!..» — написал Алексей Б.

«Лиза Трасс заявила, что Великобритания никогда не признает суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями. Если Британии плевать на суверенитет России, вы только представьте, как Британия относится к суверенитету Украины…» — подытожил на своей странице в социальной сети Facebook украинский журналист и политик Дмитрий Василец.

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