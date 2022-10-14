Лондон, , 14:22 — REGNUM Букмекеры в Британии принимают ставки на то, в течение какого времени британский премьер-министр Лиз Трасс покинет занимаемый ею пост. Об этом 14 октября сообщает газета Daily Star.

Лиз Трасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Также в Youtube-канале ведётся прямая трансляция под названием: «Будет ли Лиз Трасс по-прежнему премьер-министром спустя 10 дней, когда выйдет срок годности салата латука?», на ней в режиме реального времени предлагается следить за порчей указанного овоща и ждать, когда в Британии сменится премьер-министр.

При этом, как указывают букмекеры, в данный момент возможность того, что Трасс уйдёт со своего поста быстрее, чем испортится салат — шесть к одному.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из результатов опроса, проведённого компанией YouGov для газеты Times стало известно, что выбор правящей Консервативной партии Великобритании в пользу кандидатуры Лиз Трасс на пост премьер-министра Соединённого Королевства был неправильным.