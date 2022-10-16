В нижней палате Парламента России 19 октября 2022 г. пройдут парламентские слушания на тему «Законодательное обеспечение стратегического развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации (о подготовке к рассмотрению законопроекта №173 016-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»)». Законопроектом предполагается пустить на «инвестиции» значительные объёмы водных биоресурсов. При одобрении депутатами данного законопроекта суммарно с уже перераспределённым в 2018–2021 годах в пользу крупного промышленного капитала будут изъяты из ежегодного общего допустимого улова почти половина российского минтая, сельди, 100% крабов и других ценных видов водных биологических ресурсов.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Для отечественного рыбного хозяйства и для внутреннего рыбного рынка 19 октября — судьбоносный день. На мероприятие приглашены союзы и ассоциации рыбопромышленников, отраслевые профсоюзы, представители органов исполнительной и законодательной власти приморских субъектов Российской Федерации, руководители Совета Федерации, сенаторы, ответственные должностные лица профильных министерств, агентств и служб.

В преддверии указанного события на пленарном заседании верхней палаты парламента России 4 октября 2022 года во время правительственного часа Валентина Матвиенко высказала своё отношение к резонансному законопроекту, который два года проталкивают федеральные чиновники.

«Хотела бы, чтобы Илья Васильевич нас услышал: мы — палата регионов, и если все рыболовецкие регионы против, то мы не имеем юридического права принимать такой закон», — обратилась к руководителю Росрыболовства И. В. Шестакову председатель палаты регионов, посоветовав чиновнику энергию, которую он прилагает для продавливания закона, направить на диалог с регионами и ассоциациями рыбаков.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Причина конфликта регионов и отраслевого центра

Приморские региональные власти уверены, что предлагаемый к принятию акт о втором масштабном перераспределении между пользователями квот добычи (вылова) минтая, сельди, крабов, морских гребешков, трубачей, морских ежей и трепангов приведёт к монополизации рыбной отрасли и разорит не менее семидесяти независимых от олигархического бизнеса малых и средних предприятий рыбного хозяйства десяти регионов Дальнего Востока и Крайнего Севера.

Провинциальные рыбаки подсчитали ущерб: работу потеряют не менее семи тысяч человек, в первую очередь членов экипажей судов рыбопромыслового флота. То есть окажутся не у дел трудоспособные мужчины, пока ещё проживающие со своими семьями на самых удалённых приграничных окраинах Российской Федерации — там, где уже более 20 лет идёт ежегодная убыль населения.

В свою очередь авторы законопроекта утверждают, что это обеспечит «повышение эффективности» рыбного хозяйства (официально заявленная цель изменения законодательства).

Евгений Дюккер. Рыбак в лодке

Исторический принцип организации морского рыболовства

С момента вступления в силу в 2004 году Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 N 166-ФЗ рыбная индустрия России начала своё устойчивое развитие в условиях рыночной экономики. Государство заключило с ранее осуществлявшими морской промысел рыбопромышленниками долгосрочные договоры, разделив между предпринимателями квоты добычи (вылова) водных биоресурсов по долям (исторический принцип) — в зависимости от предыдущих результатов работы каждого. Вдобавок к общепринятым налогам в Налоговый кодекс были внесены ставки сборов за пользование объектами водных биоресурсов. Более того, государство определило соответствующие минимальные обязательства и ответственность предпринимателей за освоение ежегодно выделяемых им квот на добычу (вылов) водных биоресурсов.

В отрасли установился экономический порядок. В известном смысле в рыбном хозяйстве России был реализован принцип «кто не работает, тот не ест».

Год от года росли уловы и объёмы производства рыбной продукции, в стране увеличивалось среднее душевое потребление рыбных продуктов.

Потребление рыбы и рыбопродуктов (на душу населения в год; килограммов)

1990 2000 2005 2010 2011 2012 Потребление рыбы и рыбопродуктов (в товарном весе) 20,4 10,4 12,6 15,6 16,6 17,1

Российский статистический ежегодник. Федеральная служба государственной статистики

В первое десятилетие законодательной стабильности провинциальные рыбаки начали постепенно модернизировать флот, а некоторые даже строить новые морские суда. Однако кому-то в Москве этого показалось мало, кого-то это не устроило. Появились «рыбаки столичные». В 2015 году исторический принцип распределения между предприятиями квот добычи водных биоресурсов начали «модернизировать», а проще говоря, ломать, радикально деформируя отраслевое законодательство.

Леон Вычулковский. Рыбаки. 1891

Квоты под киль

Новая формула распределения квот между рыбопромышленниками следующая. Построил судно на российской верфи — получи дополнительную квоту на вылов даров моря (за счёт части квот коллег по рыбному «цеху»). С 2015 года с высоких трибун федеральные должностные лица убеждали руководителей страны и членов российского парламента в том, что это всё будет очень эффективно. Подавляющее большинство рыбаков-практиков, властей приморских регионов были тогда категорически против слома принципа распределения квот между пользователями водных биоресурсов (исторический принцип) и предлагаемого московскими авторами «квотного метода» обеспечения заказами гражданского судостроения. Тем не менее в 2016–2017 годах законодательство изменили.

С 2018 года в рыбном хозяйстве России началась административно-лоббистская история стимулирования квотами отраслевых «инвестиций» в строительство судов на отечественных верфях. Итог не заставил себя долго ждать. Деньги рыбаками уплачены — судов нет.

Ян Порселлис. Рыболовные суда в ветреный день

За пять лет функционирования навязанной федеральными чиновниками схемы «квоты под киль» в России построено и введено в эксплуатацию всего 10 судов из 105 заявленных к строительству.

В настоящее время Счетная палата Российской Федерации совместно с контрольно-счетными палатами Мурманской, Архангельской областей, Камчатского и Хабаровского краёв проводит контрольное мероприятие «Оценка эффективности использования промысловых запасов водных биологических ресурсов и средств федерального бюджета, направленных в 2017–2021 годах и истекшем периоде 2022 года на стимулирование строительства рыбопромысловых судов и береговых объектов». Отчёт запланирован на середину декабря 2022 года.

Экономика морского рыболовства

В результате исполнения четырехлетней «рыбной реформы» в процессе спровоцированной гонки за дополнительными квотами к 2022 году прямые затраты на «инвестиции» и гигантские «инвестиционные» кредиты крупнейших предприятий морского рыболовства теперь исчисляются чудовищной для крохотной отрасли (0,25% в ВВП) суммой — более 400 млрд рублей. Эта финансовая нагрузка критически раздула себестоимость добычи (вылова) водных биоресурсов и производства рыбной продукции из них. Увы, но в настоящее время и в ближайшие лет десять говорить о высокой отраслевой рентабельности, конкурентоспособности и доступных для российского населения ценах на массовую рыбную продукцию нет никаких экономических оснований.

Цены на рыбные продукты

Как результат «рыбных реформ», за четыре последних года на два самых популярных вида пищевой продукции — сельдь тихоокеанскую и сельдь атлантическую, которые регулярно потребляет 84% населения страны, оптовая цена выросла в два с половиной раза. Следующие за сельдью по объёмам потребления минтай, скумбрия и треска за указанный период подорожали на опте в среднем на 50%. В такой ситуации российское население стало переключаться на бюджетные рыбные товары — минтай, навага и т.п. В последние три года одной из самых растущих категорий в рыбе и морепродуктах стали уже паштеты, намазки, рубленая продукция (продукция из производственных остатков).

Уинслоу Хомер. Сельдь в сети. 1885

В настоящее время, на основании экспертных оценок, в стране ежегодное среднее душевое потребление рыбопродуктов уже не превышает 14 кг в товарном весе. При этом, исполняя требования Доктрины продовольственной безопасности, Минздрав России установил отвечающий современным требованиям здорового питания рекомендованный объём потребления рыбных продуктов — 24 кг/чел/год в товарном весе, то есть, без кишок и потрохов.

Промежуточный итог «столичного эксперимента»

Четыре года практической реализации схемы «квоты под киль» показали полную экономическую ущербность громкого московского проекта.

Авторам и идеологам схемы масштабного перераспределения между рыбацкими предприятиями объёмов сырья под судостроение в 2022 году предъявить российскому обществу нечего. Кроме очередных громких обещаний.

В чём смысл рыбного хозяйства?

Раньше сказали бы, что главной целью рыбного хозяйства страны, омываемой 13 морями, является обеспечение внутреннего рынка доступной для населения разнообразной рыбной продукцией из уловов российских тружеников моря, повышение уровня потребления рыбных продуктов до рекомендованного Минздравом стандарта. Второстепенной целью является получение экспортных доходов не в ущерб внутреннему рыбному рынку. А теперь сложно ответить на этот вопрос. То ли целью рыбаков является развитие гражданского судостроения, то ли контейнеростроения, а может быть, причалы, портальные краны, железнодорожные и автодорожные подъезды к морским портам есть забота работников рыбного хозяйства? Недавно вот прозвучали идеи «инвестиционных» квот под развитие отраслевой науки и образования.

Уинслоу Хомер. Рыбалка (фрагмент)

По мнению большинства рыбаков, федеральные чиновники окончательно запутались в целеполагании. Это и не мудрено — в море не ходили.

Отберут ли депутаты Госдумы квоты у провинциальных рыбаков?

Есть те, кто говорит — как скажут, так и проголосуют. Есть другое мнение. Посмотрим — жизнь покажет.

В заключение хотелось бы сказать отраслевым федеральным чиновникам, что прежде чем в 2022 году опять, как в 2016-м, ярко говорить членам парламента России об «инвестициях», «эффективности», не выполнив даже десятой доли ранее обещанного, нужно сначала открыто проанализировать итоги уже запущенной «рыбной реформы», а именно, дождаться соответствующего официального отчёта Счетной палаты Российской Федерации.