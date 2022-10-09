Повышение стоимости бензина на автозаправочных станциях в Соединенных Штатах якобы спровоцировали действия Российской Федерации и Саудовской Аравии, о чем заявил американский президент Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По словам американского лидера, с начала его президентского срока он смог снизить цену на топливо в возглавляемом им государстве более чем на $1,6 за галлон. По мнению Байдена, если в результате выборов в американский Конгресс победу одержит Республиканская партия, то «исторические победы, достигнутые демократами, будут отняты».

Обвинение американского лидера в адрес РФ и Саудовской Аравии обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения указали на то, что у США имеются запасы нефти, которые позволяют «снизить» цену на нефть. Иные не понимают, зачем Штатам такой президент, который ни за что не отвечает, а ищет виновных.

«У США огромные запасы [нефти] для сбивания цены, пусть пользуются своими резервами. Почему все должны действовать в их интересах, а не в своих? Притом в США цены на бензин ниже, чем в Европе, но это никто не политизирует. Лицемеры», — написал Frost.

«Так Байден временно снизил цены на бензин за счёт своих же резервов нефти (тех самых, которые республиканцы накапливали)», — заметил Le_G.

«А зачем им президент? Коль он не влияет ни на что в своей стране?» — не понимает Alexander K.

«По законам жанра теперь должны навалить санкции и на саудитов. Ведь, по их убеждению, все непокорные и самовольные должны быть наказаны», — прокомментировала Мила.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Так, тут прослеживается явный дефицит демократии в Саудовской Аравии?» — с сарказмом добавил Spectre.

«Джо же вроде бы ездил к саудитам договариваться. Не помогло», — написал Stepan K.

«Грустная сказка о том, как две «страны-бензоколонки» посадили на кувшин всеми уважаемого гегемона!» — иронизирует Олег.

«Ну у них там выборы на носу, вот и все виноваты извне. Хотя чего он парится, насчитают снова, как надо, вбросами да голосованием 150-летних дедушек», — написал Max.

«А Венесуэла чего такой чести не удостоена? Вот бы ещё Ирак, Сирия и другие отказались бы от навязанной «американской демократии», вообще сказочно было бы…» — комментирует Maxim S.

«А раньше был только Путин «виноват», — с сарказмом отметила Елена.

«В нашем полку прибыло. Нежданно-негаданно!» — ответила Елене Ирина Н.

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Напомним, ранее страны ОПЕК+ договорились с ноября месяца сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.