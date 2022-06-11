11 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента США Джо Байдена о том, что население Соединенных Штатов Америки платит «путинский налог» на бензин и продукты питания.

Анна Царькова, , 10:17 — REGNUM Население Соединенных Штатов Америки платит «путинский налог» на бензин и продукты питания. Об этом 10 июня заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Лос-Анджелесе.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

К такому выводу американский лидер пришел после публикации майских данных о темпах инфляции, ставшей рекордной за последние 40 лет.

«Мы никогда не видели ничего подобного налогу Путина сразу и на еду, и на бензин», — отметил он.

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Заявление американского лидера обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения восприняли заявление американского президента с сарказмом, вместе с тем выразив недоумение в связи с тем, что американский лидер пытается переложить ответственность за рост цен в США на президента России.

«Путин — президент мира», — шутит Катерина.

«А я и не знала, что США платят Путину налоги!» — смеется Светка.

«Странно, а я думал, что как раз США прекратили импорт из России и прекратили все торговые связи, а тут оказывается, что цены виноваты», — написал Alex.

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«Путин разрывает в клочья экономику США. Кажется, должно было быть наоборот?» — с сарказмом поинтересовался Николай.

«Байден признал величие Путина! А недавно пел себе дифирамбы», — смеется Елена М.

«А можно наш налог сразу в Россию перечислять?» — иронизирует Людмила.

«Странно, Путин уже президент США?» — задался вопросом Руслан.

«Судя по тому, что буквально ежедневно в США признаются, что всё происходящее у них так или иначе связано с Путиным и его решениями, то да! Вот и налоги у них уже вводятся «путинские»! Может, США не стоит уже и выборами заниматься? Чего уж там, пусть голосуют вместе с Россией, ждать-то недолго осталось до 2024 года», — ответила Руслану Ирина К.

«Кошка бросила котят — это Путин виноват». И Байден туда же. Как дитя малое. Не зря говорят «что старый, что малый», — отметила Светлана.

«Да дайте ему таблетки», — не выдержал один из участников обсуждения.

«Интересно, какой у него рейтинг среди граждан? Американцы реально ведутся на эту чушь, что цены на заправках в Америке устанавливает Путин?» — недоумевает «Весна».

«А, собственно, зачем им президент, если Путин всё контролирует?» — с сарказмом поинтересовался один из комментирующих.

«Скоро ещё налог на воздух будете платить», — с сарказмом добавила Natalia L.

«Выстрелили себе в ногу, но всё равно Путин виноват», — смеется Andrei.

«Никогда ещё США не были настолько жалкими…» — отреагировал Sanyu1223.

«Смех смехом… Но я лично вообще такой ситуации у нас не представляю… Типа обращение Путина к народу: извините, бензин подорожал, но я здесь ни при чем, это байденовский налог… Это же невообразимо! А там молчат. Почему, интересно, народ ещё не возмущается и на митинги не вышел?» — недоумевает Oksana.

«К Зеленскому пусть обращаются, он как самый влиятельный человек в мире вернёт всё взад», — шутит Галина Анатольевна, напоминая о том, что, по версии читателей журнала TIME, Зеленский является самым влиятельным человеком года.

«По ходу дела, журнал TIME ошибся с самым влиятельным человеком мира», — с сарказмом подытожил Ivan R.

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