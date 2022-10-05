5 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки.

Мирослава Романенко, , 20:30 — REGNUM Страны ОПЕК+ сократят добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. Соответствующее решение, как сообщает Reuters, принял 5 октября мониторинговый комитет ОПЕК+. Решение вступит в силу с ноября, на какой временной промежуток будет сокращена добыча нефти, неизвестно.

ОПЕК Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с позитивом восприняли данную новость, выразив надежду, что страны, которые не добывают нефть, не будут указывать, сколько нефти добывать и по какой цене ее продавать (так называемый «потолок цен»). Иные указали на то, что это решение — ответ Соединенным Штатам.

«Слава Богу! Наконец-то страны, не добывающие, не будут диктовать нам что да как! Да еще и по какой цене им ее продавать!..» — отреагировала Наталья.

«Опять опустили Байдена! Будет скоро стоять с канистрой в очереди на бензоколонке в России», — иронизирует Наталья П.

«Вот что делает личная обида наследного принца Саудовской Аравии на Байдена за хамство. Это хорошо. Но надо понимать, что «убийственного» эффекта для американской экономики это не окажет прямо сейчас. Как воевали, так и будут. Но перспектива для нас положительная…» — отметил Alexsander.

«Нарисовали потолок цен на нефть, стёрли потолок цен на бензин», — с сарказмом добавил Unnamed Z.

«Не рой другому яму, Байден…» — призвал АлександR.

«Вашингтон, как настроение?» — смеется Екатерина.

«Байден, что с фейсом?» — шутит Dmitriy Ch.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

«Пол опустили, чтобы бедные европейцы головой о потолок не бились. Забота!» — с юмором отреагировал один из участников обсуждения.

«Отличная новость! Плакали, уговаривали. Сейчас ОАЭ и Саудиты отыграются за все на американцах. Добываем меньше, продаем дороже. Отлично», — написала Рада.

«Можно в эти игры играть целыми командами!» — с сарказмом пишет S.

«Вот они какие, настоящие санкции», — добавил Александр Ш.

«Вы хотите установить нам потолок цен? Ну ок, мы поднимем вам пол выше потолка!» — смеется Gans G.

«Прекрасная новость! Я до последнего боялась, что арабы под натиском США не выстоят. Выстояли!» — написала Natasha.

«Вот пусть наше руководство подумает, кто России больший союзник, — ОДКБ или…» — добавил Александр О.

«Когда в определенный момент и в определенной точке экономические интересы стран сошлись к одному уравнению и ответу на него. Если бы странам — участникам ОПЕК было невыгодно такое решение, они бы ничего не поддержали. Ничего личного, просто бизнес», — прокомментировал один из участников обсуждения.

«Англосаксы ещё очень пожалеют о подрыве СП», — отреагировал GM.

«Они ведь во времена СССР с саудитами подняли добычу, чтобы цены низкие стали, что невыгодно было СССР, а теперь совсем наоборот, пусть едят», — отметил Максим.

«Штаты немного перестарались в своём давлении. Меньше бы рыпались, глядишь, и договорились бы страны ОПЕК+ на 1 млн б/с», — подытожил Андрей Н.