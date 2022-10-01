Бишкек, , 15:57 — REGNUM В январе–июле 2022 года среднемесячная номинальная заработная плата в Киргизии составила около 24,4 тысячи сомов (17,7 тысячи рублей по текущему курсу), передаёт «Tazabek».

Киргизский сом

Это на 4,9 тысячи сомов (около 3,6 тысячи рублей) или на 25,3% больше показателя аналогичного периода 2021 года.

В то же время её реальный размер с учетом инфляции увеличился на 10,9%.

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Самая высокая номинальная зарплата зафиксирована в столице Киргизии — около 29,5 тысячи сомов (21,4 тысячи рублей), в Нарынской области — 24,9 тысячи сомов (18,1 тысячи рублей) и в Таласской области — 24,7 тысячи сомов (18 тысяч рублей).

Затем следуют Джалал-Абадская область — 23,8 тысячи сомов (17,3 тысячи рублей), город Ош — 22,8 тысячи сомов (16,6 тысячи рублей) и Чуйская область — 21,4 тысячи сомов (15,6 тысячи рублей).

Замыкают список Баткенская область — 19,3 тысячи сомов (14,1 тысячи рублей), Иссык-Кульская область — 18,5 тысячи сомов (13,5 тысячи рублей) и Ошская область — 18,4 тысячи сомов (13,4 тысячи рублей).

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