Естественные процессы обособления от России на постсоветском пространстве возглавили националисты при поддержке местных элит. Агрессивный разгон русофобских настроений может очень дорого обойтись странам Туркестана и их гражданам. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал эксперт по безопасности из Казахстана на условиях анонимности.

Рихард Зоммер. Туркестан. Всадники

ИА REGNUM: Акции на языковую темупроходятв Казахстане с некоторой периодичностью. Кто является заинтересованной стороной таких проектов, кто финансирует этих людей?

В Казахстане в частности и в Средней Азии в целом идет длительный процесс обособления от РФ и обретение национальной идентичности. Один из наиболее стандартных способов порвать с бывшей метрополией — сделать упор на национализм, развивать свой язык, культуру, свой взгляд на историю, возможно, религию. Это может быть и не для всех приятный, но в целом естественный процесс.

Другое дело в том, что различные игроки упомянутый процесс могут пытаться смягчать, а могут стимулировать. В случае со странами бывшего СССР реализуется второй вариант — националистические тенденции активно поощряются внутренними и внешними игроками.

Начиная с 90-х годов, хотя на самом деле раньше, США, Великобритания, отчасти Турция, делая ставку на местных националистов (как искренне убежденных, так и тех, кто готов выступать хоть за черта лысого — лишь бы платили) реализуют свои цели.

Стратегическая — добиться максимального размежевания стран, получивших независимость от России, сделать невозможным восстановление СССР или Российской империи, в идеале — создать из стран, окружающих РФ, «санитарный кордон», враждебный России.

В случае успеха это не только ослабляет одного из ключевых соперников, но и снижает собственные риски. Кровью за ошибки будут платить ближайшие соседи РФ и сама Россия, а траты заказчиков конфликта будут измеряться лишь в деньгах и технике.

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Возвращаясь к Казахстану. Заказчик националистических выходок — страны Запада и часть местных элит. Последние, играя на национализме, пытаются расширить поддержку в стране и тем самым усилить свою власть. Для некоторых из политиков и чиновников поддержка антироссийских или антикитайских настроений в стране — способ проявить лояльность западным заказчикам и заработать на безбедную старость, которую они планируют прожить где-то вне страны.

Pxhere.com Марионетка

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Почему подобные провокации не пресекаются сотрудниками правоохранительных органов Казахстана? Пять суток ареста, к которым приговорили одного из организаторов — не слишком мягкое наказание?

Мягкие наказания — признак нежелания идти на конфликт с частью общества, это попытка спустить проблему на тормозах — «авось пройдет само». Страны Средней Азии пытаются проскочить между двух огней — одновременно не поссориться ни с Россией, ни со странами Запада, при этом гася конфликты у себя в стране. В идеале для них лучше бы Россия не ругалась с Западом, а конфликта с [киевским режимом] не было. Тогда им не пришлось бы выкручиваться в попытках сохранить добрые отношения со всеми сторонами нарастающего противостояния.

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Почему языковая тема в Казахстане является такой болезненной и довольно часто обсуждается в СМИ?

Потому что на этой теме легко паразитировать. На фоне процесса обретения идентичности языковой вопрос, равно как и ряд других тем, особенно остр, на нем можно зарабатывать очки, осваивать финансирование.

401(K) 2012 Доллары

Прелесть подобных тем в том, что они не требуют от политиков и активистов реальных дел, достаточно регулярно и громко кричать — и ваша популярность будет расти.

Несложно заметить, что помимо языковых споров такими же свойствами, например, обладают темы религии, национальности, секса, истории… Плюс у каждой страны есть свои дополнительные «болевые точки».

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Один из организаторов языковых патрулей в Казахстане выехал за границу, когда на него было возбуждено уголовное дело, и, по некоторым данным, сейчас находится либо на территории б. УССР, либо в странах Прибалтики. При этом аналитики отмечают явное сходство проекта «языковых патрулей» в Казахстане и в б. УССР. Вы видите тут связь?

Вижу. У процесса один и тот же заказчик. Героическая борьба с Россией и ее влиянием, в том числе в формате националистических провокационных выходок, хорошо оплачивается. Ее участникам в случае слишком сильного скандала обещают обеспечить безопасность и эвакуацию с сытной жизнью «в какой-нибудь цивилизованной стране».

Организатора языковых патрулей целенаправленно вывезли то ли на территорию [подконтрольную киевскому режиму], то ли в страны Прибалтики — там он еще пригодится для работы по Средней Азии.

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