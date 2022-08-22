Астана, 22 августа, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Странам Запада удалось привить Казахстану синдром бывшей колонии. Об этом заявил член Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежомМаксим Крамаренко, передают «Аргументы недели».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

По его словам, именно этим можно объяснить значительно участившиеся за последние годыпризывы к «деколонизации» Казахстана, большинство из которых сводится к требованиям об исключении русского языка из публично-правовой сферы, а также к массовым переименованиям населенных пунктов, получивших свои названия во времена СССР.

«Также одним изсимптомов такого синдрома являются настойчивые предложения пересмотреть трактовку некоторых периодов совместной русско-казахской истории. Например, иногда звучит призыв отказаться от термина «Великая Отечественная война», и даже реабилитировать бойцов туркестанского легиона (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил собеседник.

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Эксперт отметил, что хоть такие процессы и вызывают у русского населения ощущение «неуютности», но массового противостояния между казахами и русскими, проживающими в Казахстане, всё же нет.

Крамаренко акцентировал внимание на том, что даже «январская трагедия» не смогла спровоцировать межэтнический конфликт.

«Что лишний раз свидетельствует о том, что русофобия еще не пустила глубоко корни в нашем обществе. Но, конечно же, это не повод успокаиваться. Понятно, что третьи силы будут и дальше прилагать усилия, чтобы русофобия все-таки в итоге была привита Казахстану», — констатирует он.

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